La série britannique, tournée entièrement en plans-séquences, cartonne toujours sur Netflix. Si vous avez l’impression de déjà connaître les comédiens d’Adolescence, vous avez raison : ils sont des habitués du petit comme du grand écran.

Une série conçue en quatre plans-séquences, sans aucune coupe, un sujet extrêmement sensible qui devrait alerter tous les parents et un tournage visiblement très intense : indéniablement, Adolescence est un projet hors norme.

C’est aussi un pari réussi, car le succès est au rendez-vous. La série britannique s’est imposée dans le top 10 de Netflix dès sa mise en ligne, le 13 mars 2025. Il faut dire que cette production britannique est un véritable coup de poing, notamment grâce à un casting de haute volée. Et oui, vous avez déjà vu leurs visages quelque part.

Owen Cooper (Jamie Miller)

Il s’agit de la performance la plus remarquable d’Adolescence : celle du jeune Owen Cooper, dans le rôle principal de Jamie. Pourtant, l’adolescent de 15 ans n’a jamais travaillé au cinéma, à la télévision, ni même au théâtre auparavant.

Il rêvait même plutôt d’être footballeur, comme il le confiait à Variety, début mars. Cette première expérience en tant qu’acteur ne sera pas la dernière puisqu’il a déjà rejoint la distribution du film Les Hauts de Hurlevent, bientôt revisité par la réalisatrice Emerald Fennell (Promising Young Woman, Saltburn).

Owen Cooper (à droite) dans Adolescence. // Source : Netflix

Stephen Graham (Eddie Miller)

Pour incarner le père de Jamie dans Adolescence, il fallait forcément un grand comédien, capable de nous bouleverser en un regard. Le co-créateur et co-scénariste de la série, Stephen Graham, endosse donc le costume d’Eddie dans ces 4 épisodes bluffants. Ce n’est pas la première fois que cet acteur britannique nous tire des larmes.

On a ainsi pu le voir dans le film This is England, dans le rôle principal inoubliable de la série The Virtues, dans la saison 6 de Peaky Blinders et surtout dans la récente production fantastique Bodies, déjà sur Netflix.

Stephen Graham dans Adolescence. // Source : Netflix

Ashley Walters (Luke Bascombe)

Avant de devenir le détective d’Adolescence, Ashley Walters a connu 1001 vies différentes. Le rappeur et membre du groupe So Solid, temporairement incarcéré en 2001 pour possession d’arme, a ainsi tenu le rôle principal de Dushane, un dealeur de drogues, dans la série Top Boy, pendant cinq saisons. Cette année, on a également pu le suivre dans Tu me manques, l’une des dernières adaptations d’Harlan Coben sur Netflix.

Ashley Walters dans Adolescence. // Source : Netflix

Faye Marsay (Misha Franck)

L’orpheline sans-visage qui entraîne Arya dans les saisons 5 et 6 de Game of Thrones, Shona dans Doctor Who, la rebelle Vel dans Andor et Blue Coulson dans l’épisode 6 de la saison 3 de Black Mirror : voilà la filmographie impressionnante de Faye Marsay, actrice britannique pourtant méconnue en France, mais que vous avez forcément déjà vue dans l’une de ces séries cultes.

Ashely Walters et Faye Marsay dans Adolescence. // Source : Netflix

Erin Doherty (Briony Aniston)

Briony est l’un des personnages les plus importants d’Adolescence, puisque cette psychologue interroge Jamie lors d’un face-à-face saisissant, dans le troisième épisode de la série. Méconnaissable dans ce rôle troublant, l’actrice britannique Erin Doherty a déjà pu faire ses preuves dans un tout autre univers : celui de la famille royale. Pendant deux saisons, la comédienne a ainsi donné ses traits à la jeune princesse Anne dans The Crown. Littéralement deux salles, deux ambiances.

Erin Doherty dans Adolescence. // Source : Netflix

