La série 1883, dérivée de la célèbre Yellowstone, cartonne sur Netflix depuis sa sortie, le 12 mars 2025. Il faut dire que cette épopée western réunit une bande d’acteurs et d’actrices bien connus du petit comme du grand écran.

Les cow-boys ont la belle vie ! Depuis l’immense succès de Yellowstone, dès 2019, les séries dérivées se sont multipliées, à commencer par 1883. Désormais disponible sur Netflix, depuis le 12 mars 2025, ce préquel nous emmène à la rencontre des ancêtres de la famille Dutton, alors qu’ils embarquent pour le Montana. Pour les incarner, le créateur Taylor Sheridan a fait appel à de nombreuses stars, dont les visages devraient vous être familiers.

Sam Elliott (Shea Brennan)

Pour rejoindre la terre promise du Montana, les Dutton doivent entamer une expédition périlleuse, menée par un homme rude et sans concession : Shea Brennan. Pour incarner cette figure majeure de 1883, il fallait donc un acteur de haut vol. C’est Sam Elliott qui enfile ce lourd chapeau de cow-boy, plombé par un passé tragique.

Doté d’une filmographie longue comme le bras, cet acteur américain s’est particulièrement illustré dans le genre du… western, évidemment. The Ranch, Justified, The Hero, Tombstone, Butch Cassidy et le Kid… On a pu apercevoir sa moustache si caractéristique dans de nombreux films et séries qui s’inspirent du Far West, mais aussi dans des classiques comme The Big Lebowski ou A Star is Born.

Sam Elliott dans 1883. // Source : Emerson Miller/Paramount+

Tim McGraw (James Dutton)

1883 met en scène les aïeuls de la famille Dutton, les héros de Yellowstone. On y rencontre ainsi James, l’arrière-grand-père de John Dutton III, un ancien capitaine qui s’est battu pendant la Guerre de Sécession. Pour lui donner vie, le créateur Taylor Sheridan a convoqué un grand nom de la musique : Tim McGraw.

Célèbre chanteur de country, cet artiste iconique a également pointé le bout de son chapeau dans des films comme À la poursuite de demain ou The Blind Side. 1883 lui permet d’obtenir un rôle principal à la télévision, pour la première fois de sa carrière.

Tim McGraw dans 1883. // Source : Emerson Miller/Paramount+

Faith Hill (Margaret Dutton)

Tim McGraw est indissociable d’une autre grande figure de la musique country : Faith Hill, sa compagne à la ville. Véritable star aux États-Unis, cette chanteuse reste moins connue en France, malgré une carrière remarquable, avec 50 millions d’albums vendus à travers le monde.

Dans 1883, elle incarne pour la première fois le personnage principal d’une série : celui de Margaret Dutton, la femme de James et l’arrière-grand-mère de John, donc.

Faith Hill dans 1883. // Source : CBS

Isabel May (Elsa Dutton)

Elsa, la fille adolescente de James et Margaret Dutton, dont la voix-off bercera ensuite les épisodes du spin-off 1923, est interprétée par Isabel May. Vous avez probablement déjà aperçu son visage dans l’un des rôles principaux d’Alexa et Katie, puis dans les saisons 2 et 3 de Young Sheldon, dans le rôle de Veronica. On a également pu l’apercevoir dans la série Masters of the Air, ou encore dans le film Scream 7.

Isabel May dans 1883. // Source : Emerson Miller/Paramount+

Martin Sensmeier (Sam)

Avant de devenir le compagnon d’Elsa dans 1883, l’acteur Martin Sensmeier avait déjà fait sensation dans une autre série aux influences western : Westworld. Il incarnait alors Wanahton, un guerrier de la Nation Fantôme, très important dans la saison 2.

Le comédien nord-amérindien s’est aussi illustré dans la saison 2 de La Brea, dans le rôle de Taamet, mais aussi dans le jeu vidéo Tell Me Why, dans lequel il a pu doubler le personnage d’Eddy.

Martin Sensmeier dans 1883. // Source : CBS

James Jordan (Cookie)

Taylor Sheridan a créé un véritable empire du western à la télévision, qui contient désormais de nombreux spin-offs. Certains acteurs reviennent donc régulièrement sur nos écrans, passant d’une série dérivée à une autre. C’est le cas de James Jordan, l’interprète de Cookie dans 1883.

On peut ainsi le retrouver dans Yellowstone, dans le rôle de Steve Hendon et dans Landman, dans laquelle il incarne Dale Bradley, l’un des personnages principaux. L’acteur américain est en tout cas habitué à se dédoubler : il incarnait déjà les deux rôles très différents de Tim Foyle et de Lucky dans Veronica Mars.

James Jordan dans 1883. // Source : CBS

Billy Bob Thornton, Tom Hanks, Taylor Sheridan… Les guests de 1883

Taylor Sheridan aime soigner ses choix de castings jusque dans les moindres détails. Dans 1883, certains invités sont donc extrêmement prestigieux.

On pense notamment à Billy Bob Thornton (Fargo, Landman), Tom Hanks (Forrest Gump, Seul au monde), Rita Wilson (The Good Wife) ou même à… Taylor Sheridan lui-même, qui apparaît sous la barbe de Charles Goodnight. La boucle est bouclée.

Taylor Sheridan dans 1883. // Source : CBS

