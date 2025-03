Lecture Zen Résumer l'article

Ubisoft a dévoilé le temps nécessaire pour terminer la campagne principale d’Assassin’s Creed Shadows. Il faudra prévoir quelques jours devant soi pour voir le générique de fin, et encore plus pour les 100 %.

Les jeux de la saga Assassin’s Creed sont réputés pour leur générosité dans le contenu, même si c’est souvent du remplissage. Par conséquent, ils ont tendance à étirer leur durée de vie pendant des heures et des heures, à tel point qu’on finit par lâcher l’affaire. Assassin’s Creed Shadows sera-t-il concerné par cette qualité qui peut finir par devenir un défaut ? Oui, mais Ubisoft a semble-t-il dosé un peu plus.

Comme on le découvre sur X le 4 mars, le créateur de contenu Genki s’est entretenu avec Jonathan Dumont, directeur créatif d’Assassin’s Creed Shadows. Il a pu obtenir quelques détails sur le jeu attendu pour le 20 mars sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC, à des horaires définis. L’intéressé a notamment indiqué qu’il faudra entre 30 et 40 heures pour terminer l’histoire, que l’on peut choisir de vivre librement ou avec des choix imposés.

Assassin’s Creed Shadows // Source : Ubisoft

30 à 40 heures pour terminer Assassin’s Creed Shadows

La fourchette annoncée par Jonathan Dumont place Assassin’s Creed Shadows au même niveau qu’Assassin’s Creed Origins (30 heures selon HowLongToBeat) et Assassin’s Creed Odyssey (45 heures). C’est en dessous d’Assassin’s Creed Valhalla, connu pour être un peu trop long pour son propre bien (60 heures, environ). Bien évidemment, il surclasse le modeste Assassin’s Creed Mirage (16 heures), dont l’échelle a été volontairement réduite sans que cela ne constitue un défaut.

Attention, ces 30 à 40 heures correspondent à la campagne principale, soit les quêtes qui doivent être terminées pour faire avancer l’intrigue jusqu’au dénouement. Pour compléter Assassin’s Creed Shadows à 100 %, il faudra se retrousser les manches, avec un temps total qui dépasserait les 80 heures. Ce chiffre sous-entend qu’Ubisoft propose un contenu secondaire au moins aussi long que ce qui est essentiel. On espère juste que le monde ouvert ne sera pas rempli de tâches génériques et répétitives, sans quoi les 40 heures supplémentaires risquent d’être pénibles.

À noter qu’un mode New Game Plus, c’est-à-dire la possibilité de lancer une nouvelle partie en conservant la progression de son personnage (ses personnages dans le cas présent), ne sera pas disponible à la sortie d’Assassin’s Creed Shadows. La porte n’est pas fermée du côté d’Ubisoft, mais tout dépendra du retour des joueuses et des joueurs. D’autres modes de jeu pourraient d’ailleurs être intégrés plus tard.

Pour aller plus loin À quel point la version PS5 Pro d’Assassin’s Creed Shadows sera-t-elle meilleure ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama