Les compositeurs de l’OST (original soundtrack) d’Assassin’s Creed Shadows révèlent ce que chuchote discrètement la ninja Naoe quand elle se cache.

Assassin’s Creed Shadows vient tout juste de sortir sur toutes les plateformes, ce jeudi 20 mars 2025. L’opus se révèle être parmi ce que la saga a pu faire de meilleur. Pour le porter, un tandem : le samouraï Yaskue d’un côté, la ninja Naoe de l’autre.

Et clairement, les deux protagonistes représentent « deux salles, deux ambiances » en termes de gameplay. Parmi les spécificités de Naoe, on trouve une démarche plus tactique, plus discrète, plus tendue, mais sanglante tout de même. Il n’échappera d’ailleurs pas aux joueurs et aux joueuses que, lorsqu’elle se cache, Naoe chuchote quelques mots — ce qui confère un brin de mysticisme à la situation. Mais que dit-elle ?

« Je vais te tuer », dit Naoe

Ce sont les compositeurs de l’OST, Joe Henson et Alexis Smith (The Flight), qui ont révélé la traduction de ces paroles dans une interview pour Screenrant. Ce qu’elle dit : « Je me cache dans l’ombre, et je vais te trouver, et je vais te tuer. »

Ces mots montrent toute l’implication de Naoe dans sa tâche. Pour les compositeurs, c’est aussi et surtout parce qu’elle est « en position de force lorsqu’elle se cache » et que c’est « son travail ».

Naoe dans Assassin’s Creed Shadows. // Source : Ubisoft

Il y a évidemment quelque chose de lugubre dans cette sur-implication de Naoe dans l’acte de tuer — qui semble presque en sortir une forme de plaisir à l’acte de se cacher et surprendre. On peut aussi le percevoir comme une forme de prière, à l’image de ce que faisait Ezio après les assassinats par exemple. Mais Assassin’s Creed Shadows est un peu plus sombre que de précédents opus de la franchise, ce qui s’explique par le contexte historico-politique de ce Japon féodal.

