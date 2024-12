Lecture Zen Résumer l'article

Assassin’s Creed Shadows introduira un mode « canon », qui permettra de vivre l’aventure sans avoir à faire des choix cruciaux. Plutôt malin pour celles et ceux qui ne veulent pas se prendre la tête.

Maintenant qu’Assassin’s Creed Shadows a été repoussé à 2025, pour de bonnes raisons, Ubisoft peut prendre le temps de mieux expliquer certaines nouveautés. À l’occasion d’une session de questions/réponses organisée sur Reddit le 11 décembre, des développeurs ont pu introduire certains concepts prévus. L’un d’entre eux est plutôt malin.

Les récents épisodes de la saga Assassin’s Creed s’articulent autour de la notion de choix, afin de permettre aux joueuses et aux joueurs de vivre une aventure moins linéaire et plus personnelle. C’est allé jusqu’au choix du genre dans Assassin’s Creed Valhalla ou à l’opportunité de vivre des romances libres dans Assassin’s Creed Odyssey (ce qui a d’ailleurs posé des problèmes de cohérence). Shadows s’inscrira dans cette tendance, mais il se dotera néanmoins d’un mode canon. Qu’entend Ubisoft par là ?

C’est quoi le mode canon d’Assassin’s Creed Shadows ?

Le mode canon de Shadows est simple à comprendre : quand il est activé, le jeu prend les décisions cruciales à votre place, ce qui offre une formule plus rectiligne et moins prise de tête. On se laisse alors porter par les événements tels qu’ils ont été imaginés, à la base, par les développeurs.

« Les choix entrent en jeu avec le recrutement des alliés et les histoires d’amour avec certains personnages. Mais comme les fans sont divisés sur les dialogues à embranchements, nous avons pensé à une option appelée ‘Mode Canon’, qui permet de jouer avec des choix déjà effectués, afin d’offrir une expérience sans aucune décision à prendre », explique le studio.

D’aucuns y verront peut-être un petit aveu de faiblesse d’Ubisoft, car le nom du mode, canon, suggère que cette ligne narrative représentera l’histoire 100 % véritable, à laquelle sont susceptibles de se référer de futurs récits annexes — ce qui mettra mécaniquement de côté d’autres choix que feraient les joueurs et les joueuses.

Reste que chaque opus Assassin’s Creed s’appuie sur une métahistoire censée tout lier. Difficile, dans ces conditions, d’accorder une liberté totale et de tenir compte de toutes les variations scénaristiques que décideraient les joueurs et les joueuses au fil de leurs aventures. Cela deviendrait un vrai casse-tête.

