Après Bridgerton, Grey’s Anatomy ou Murder, Shonda Rhimes revient très bientôt avec une toute nouvelle série policière : La Résidence. Une comédie décalée, centrée sur une affaire de meurtre, qui possède déjà toutes les clés du succès. Date de sortie, casting, bande-annonce… Voici tout ce que l’on sait sur cette production Netflix.

« 132 chambres. 157 suspects. 1 corps à la Maison-Blanche » : voilà comment Netflix résume La Résidence, l’une des séries les plus attendues de 2025. Menée par la célèbre productrice Shonda Rhimes, qui enchaîne les succès depuis Grey’s Anatomy et La Chronique des Bridgerton, cette nouvelle production s’annonce déjà comme l’un des succès de l’année.

Il faut dire que cette comédie réunit tous les ingrédients nécessaires : un humour décalé, une affaire de meurtre façon cosy mystery et un casting cinq étoiles. Date de sortie, bande-annonce, histoire… Voici tout ce que l’on sait déjà sur cette fameuse Résidence.

La bande-annonce de La Résidence sur Netflix

Le 19 février 2025, Netflix a dévoilé une première bande-annonce pour La Résidence. Son ambiance est proche de celle des films À Couteaux Tirés et Glass Onion, qui ont été de véritables phénomènes à leur sortie, mais aussi de la série Only Murders in the Building, disponible sur Disney+. Ce trailer a également été l’occasion de constater la présence d’une invitée d’honneur inattendue : la chanteuse Kylie Minogue.

De quoi parlera La Résidence, la prochaine série de Shonda Rhimes ?

Il s’agira d’une enquête policière située dans l’un des lieux les plus prestigieux au monde : la Maison-Blanche. La victime, A. B. Wynter, était un directeur du personnel totalement intransigeant et plutôt détesté par ses employés. Pour résoudre ce crime terrible, la meilleure détective au monde est appelée : Cordelia Cupp.

Ce fin limier, un brin excentrique, fera équipe avec Edwin Park, un agent du FBI, afin d’interroger pas moins d’une centaine de suspects, tous présents au moment des faits. À noter que l’histoire de La Résidence est inspirée par le livre éponyme de la journaliste Kate Andersen Brower, sorti en 2015.

Quand sort La Résidence sur Netflix ?

La date de sortie de la prochaine série de Shonda Rhimes est prévue pour le 20 mars 2025, sur Netflix. Les 8 épisodes de La Résidence devraient être dévoilés en une seule salve.

Kylie Minogue, Uzo Aduba, Giancarlo Esposito… Quels acteurs et actrices seront au casting de The Residence ?

Si La Résidence est une série aussi attendue, c’est notamment grâce à son casting XXL, composé de stars du petit écran, mais aussi de célébrités plus surprenantes comme… Kylie Minogue, qui interprétera son propre rôle. Pendant les 8 épisodes de ce thriller à suspense, on pourra aussi suivre les performances de :

Uzo Aduba (Orange is the New Black) dans le rôle de la détective, Cordelia Cupp ;

Giancarlo Esposito (Breaking Bad) dans le rôle de la victime, A. B. Wynter. Andre Braugher (Brooklyn 99) aurait dû incarner ce personnage, mais suite à son décès, en décembre 2023, c’est finalement Giancarlo Esposito qui a repris le flambeau ;

Randall Park (WandaVision) dans le rôle d’Edwin Park, un agent du FBI ;

Susan Kelechi Watson (This is Us) dans le rôle de Jasmine Haney, une employée de la Maison-Blanche ;

Edwina Findley (Sur écoute) dans le rôle de Sheila Cannon, une majordome de la Maison-Blanche ;

Paul Fitzgerald (Veep) dans le rôle de Perry Morgan, le Président des États-Unis ;

Molly Griggs (Servant) dans le rôle de Lilly Schumacher, la secrétaire du Président ;

Ken Marino (Brooklyn 99) dans le rôle de Harry Hollinger, un conseiller du Président ;

Julian McMahon (Charmed) dans le rôle de Stephen Roos, le Premier Ministre australien ;

Bronson Pinchot (Le Flic de Beverly Hills) dans le rôle de Didier Gotthard, le chef pâtissier de la Maison-Blanche ;

Mel Rodriguez (The Afterparty) dans le rôle de Bruce Geller ;

Brett Tucker (Arcane) dans le rôle de David Rylance.

Paul William Davies, l’un des scénaristes de Scandal, officie comme showrunner sur cette série policière, tandis que la réalisatrice Liza Johnson (The Last of Us, La Diplomate) en a dirigé les quatre premiers épisodes. Shonda Rhimes, elle, est évidemment la productrice de La Résidence.

