La série The Recruit est enfin de retour sur Netflix, avec une saison 2 toujours aussi bourrée d’action. Et oui, vous avez déjà vu son acteur principal, Noah Centineo, dans d’autres films et séries bien connus.

Deux ans après une première saison couronnée de succès, la série The Recruit revient enfin sur Netflix avec une saison 2, disponible depuis le 30 janvier 2025. Cette fois, Owen, un jeune avocat de la CIA, doit s’envoler pour une nouvelle destination : la Corée du Sud. Et pour donner vie à ce personnage qui tourne décidément tout en dérision, il fallait bien un acteur ultra-populaire. Alors, si vous avez l’impression de bien connaître Noah Centineo, c’est normal : vous avez déjà croisé son brushing impeccable et son humour ravageur dans d’autres films et séries.

Peter Kavinsky, avant tout

Avant de devenir l’un des agents les plus improbables de la CIA, Noah Centineo incarnait ainsi un bourreau des cœurs, bien connu des fans de sagas adolescentes. En 2018, il endossait le rôle de Peter Kavinsky, l’un des personnages principaux du film À tous les garçons que j’ai aimés. Il entamait alors une adorable romance avec Lara Jean, pendant trois long-métrages (avec les suites PS : Je t’aime toujours et Pour toujours et à jamais), dans cette adaptation des romans à succès de Jenny Han.

Quatre ans après la fin de la trilogie Netflix, Noah Centineo a même surpris les fans avec une apparition très remarquée dans le spin-off de la saga : la saison 2 de XO Kitty, sortie le 16 janvier 2025 sur Netflix. Le temps d’un épisode, le comédien américain a repris les traits de Peter Kavinsky, afin de donner quelques conseils amoureux à Kitty.

Noah Centineo dans XO Kitty // Source : Park Young-Sol/Netflix

Et si vous préférez les drames familiaux aux romances dégoulinantes de bons sentiments, vous avez très probablement déjà croisé son visage souriant dans les saisons 3 à 5 de The Fosters, dans lesquelles il incarnait le personnage de Jesus Adams Foster, un adolescent hyperactif. Bref, à seulement 28 ans, Noah Centineo a déjà montré qu’il pouvait tout jouer, entre agent de la CIA charmeur et amoureux parfait dans des sagas adolescentes.

