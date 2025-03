Lecture Zen Résumer l'article

Dans ses options d’accessibilité, Assassin’s Creed Shadows cache un réglage qui va faire plaisir aux fans : la possibilité de tuer n’importe quel ennemi d’un coup avec la lame secrète. Cela rend le jeu plus simple, certes, mais aussi beaucoup plus fidèle et réaliste.

À partir d’Assassin’s Creed Origins, qui a été un véritable tournant pour la saga d’Ubisoft, après quelques années d’errement, les développeurs ont opté pour un changement de gameplay radical. Compte tenu de l’orientation RPG, ils ont décidé d’indexer les dégâts faits par le héros Bayek sur son niveau. Y compris pour l’arme la plus redoutable du jeu : la lame secrète.

Cette nouveauté n’a pas fait l’unanimité pour des raisons évidentes. Historiquement, la lame secrète permettait de tuer n’importe qui d’un seul coup, à partir du moment où on le surprenait. Une manière de récompenser celles et ceux qui parvenaient à se faufiler avant de tuer leur cible. Les fans risquent d’accueillir Assassin’s Creed Shadows, disponible depuis le 20 mars 2025, d’un bon œil. Car cet opus introduit une option qui revient aux anciennes règles de la lame secrète.

Une option dans Assassin’s Creed Shadows rend toute son efficacité à la lame de secrète

Jean Guesdon, directeur créatif, s’est confié à ce sujet auprès de Thomas Méreur, journaliste pigiste pour Numerama et spécialiste de la saga, dans le livre Les Secrets d’Assassin’s Creed. De 2007 à 2014 : l’envol : « On ne peut pas avoir une arme atomique si on veut mettre en place un système RPG dans lequel on s’investit. » Assassin’s Creed Shadows est un héritier d’Assassin’s Creed Origins — il est même l’apothéose de la formule –, mais il permet quand même un retour en arrière satisfaisant pour les férus de la première heure.

Par défaut, Assassin’s Creed Shadows ne permet donc pas d’assassiner d’un coup une cible qui a plusieurs crans dans sa barre de vie quand on a un niveau de puissance peu élevé. Elle pourra simplement lui enlever une bonne portion avant de nous engager dans un combat plus classique. Vous voulez une expérience plus réaliste, immersive, mais aussi plus simple ? Il existe une option dans les menus pour rendre à la lame secrète toute son efficacité.

Intitulée « Assassinat assuré », elle « définit si les assassinats réussis tuent automatiquement la cible, quelle que soit sa santé restante ». Une fois cochée, elle offre la possibilité d’occire n’importe quel ennemi, indépendamment de sa progression dans le jeu (puisqu’il est possible d’améliorer l’efficacité de la lame secrète avec le temps).

Par extension, elle récompense l’infiltration en évitant de punir celles et ceux qui souhaitent rester discrets en toutes circonstances, parce qu’ils n’auraient pas le niveau pour assassiner quelqu’un. Sachant que l’infiltration retrouve ses lettres de noblesse d’Assassin’s Creed Shadows avec Naoe, c’est plutôt bienvenu. Le curseur de la difficulté ne se trouvera alors plus dans sa maîtrise des combats, mais dans sa capacité à se faufiler sans se faire voir.

Comment activer ce réglage dans Assassin’s Creed Shadows ?

Pour activer ce réglage, rendez-vous dans les menus, onglet Gameplay puis Degré de difficulté. Vous retrouverez d’autres astuces pour Assassin’s Creed Shadows dans notre guide dédié.

