Nintendo pourrait profiter de l’arrivée de la Switch 2 pour relancer la meilleure manette de son histoire : celle de la GameCube. De quoi rêver, aussi, du retour des jeux dans la Console Virtuelle du Nintendo Switch Online.

On en saura bientôt beaucoup plus sur la Switch 2. Nintendo diffusera un Direct le 2 avril, et cette présentation sera centrée sur la future console hybride de la firme nippone. Des surprises sont à espérer et l’une d’entre elles pourrait être liée à une illustre console de la firme nippone : la GameCube, peu vendue mais terriblement appréciée.

Comme l’indique Nintendo Life dans un article publié le 15 mars, Nintendo pourrait effectivement gonfler le catalogue des accessoires de la Switch 2 avec le retour de la manette GameCube. Un nouvel enregistrement auprès de la FCC (Federal Communication Commission) a été repéré et il concerne une « manette Bluetooth sans-fil », liée à la console à la date de sortie inconnue. Selon certains indices, il ne s’agirait pas d’un Pro Controller 2.

La Nintendo Switch 2 pourra-t-elle lire certains jeux GameCube ?

Pourquoi pense-t-on à une manette GameCube ? Tout simplement parce qu’une image d’illustration mystérieuse montre que la localisation de la référence de l’accessoire se trouve au dos, exactement au même endroit que sur la manette GameCube (derrière le stick de droite). Il faut rappeler qu’elle possède une forme étrange — mais ergonomique –, laquelle ne permet pas d’inscrire des informations facilement. En outre, ce pad serait privé de la fonctionnalité NFC, ce qui écarte alors la piste d’un Pro Controller de deuxième génération (du moins pour ce document officiel).

Nintendo serait donc disposé à ressusciter sa manette GameCube au format sans-fil, afin qu’elle soit compatible avec la Switch 2. Ce n’est pas la première fois que la multinationale ferait revivre un vieil accessoire : dans sa boutique, on peut trouver des manettes Switch pour la Nintendo, la Super Nintendo ou encore la Nintendo 64. Outre l’élan de nostalgie, elles permettent de jouer aux titres de la Console Virtuelle — le catalogue d’oldies officiels — dans les meilleures conditions.

Le retour de la manette GameCube, qui devrait faire plaisir aux fans de Super Smash Bros. (il existe même un adaptateur pour Wii U), suggère d’ailleurs que la Console Virtuelle pourrait bientôt accueillir des jeux du catalogue de la GameCube — un souhait qui date de plusieurs années du côté des fans de la marque. Ils seraient alors accessibles via le Nintendo Switch Online, service qui pourrait s’offrir une grosse mise à jour à l’occasion de l’arrivée de la Switch 2.

