Ubisoft a détaillé les améliorations dont bénéficiera la version PS5 Pro d’Assassin’s Creed Shadows. En fonction du mode d’affichage, on aura plus ou moins d’effets de ray tracing.

Ubisoft est en train de préparer activement le lancement d’Assassin’s Creed Shadows, gros morceau de ce premier trimestre de l’année 2025. Un temps prévu pour novembre 2024, ce nouvel opus a été repoussé à deux reprises pour se caler au 20 mars, sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Les horaires de lancement ont récemment été communiqués.

Premier opus de la saga exclusivement pensé pour les consoles les plus récentes, Assassin’s Creed Shadows devrait en mettre plein la vue. Et ce sera encore plus vrai sur la console la plus puissante du marché : la PlayStation 5 Pro, conçue par Sony pour proposer le moins de concessions possible. Dans un article publié sur le PlayStation Blog, la firme nippone donne des précisions sur ce que les propriétaires peuvent en espérer après avoir dépensé 800 €.

Assassin’s Creed Shadows : les apports visuels de la version PS5 Pro

Première chose à savoir : chaque console — PS5 et PS5 Pro — dispose de trois modes d’affichage, en l’occurence Performance, Fidélité et Équilibré. Deuxième chose à savoir : aucun des modes ne propose une qualité en 4K native, y compris l’option Fidélité sur PS5 Pro. La définition sera toujours upscalée, et Ubisoft ne donne aucune précision sur la définition de base de chacun des modes.

Sans surprise, le mode Performance est le seul qui permet d’atteindre un framerate à 60 fps. Le mode Fidélité sera le plus valorisant de tous, d’un point de vue visuel, mais restera bloqué à 30 fps (même sur PS5 Pro). Pour bénéficier du mode Équilibré, pensé pour offrir le meilleur des deux mondes (en 40 fps), il faudra être équipé d’un téléviseur compatible 120 Hz et pourvu d’un port HDMI 2.1.

Dernière chose à savoir : il y aura du ray tracing pour tout le monde sur Assassin’s Creed Shadows, ce qui préfigure des effets d’éclairage saisissants, et des ambiances immersives (surtout pour différencier les quatre saisons).

Voici les différences :

PS5 Pro PS5 Fidélité 4K upscalée

30 fps

Ray tracing avancé 4K upscalée

30 fps

Ray tracing standard Performance 4K upscalée

60 fps

Ray tracing standard 4K upscalée

60 fps

Ray tracing limité Équilibré 4K upscalée

40 fps

Ray tracing avancé 4K upscalée

40 fps

Ray tracing standard

Le ray tracing limité est « utilisé pour calculer l’illumination globale pour l’éclairage diffus dans la partie Cachette du jeu ». Le ray tracing standard étend ce calcul à l’ensemble du monde. Le ray tracing étendu ajoute les surfaces réfléchissantes.

