Ubisoft a confirmé qu’Assassin’s Creed Shadows est bel et bien victime d’une grosse fuite, avec plusieurs personnes ayant mis la main sur une copie physique. La firme française appelle à faire attention aux spoilers d’ici le lancement maintenu au 20 mars.

Ubisoft se trouve actuellement dans un petit état de crise après une grosse fuite liée à Assassin’s Creed Shadows. Le futur épisode de l’illustre saga se trouve dans la nature, avec une poignée de personnes ayant déjà mis la main sur un exemplaire — un mois avant la sortie. Dans un communiqué publié le 24 février, la multinationale a confirmé la mauvaise nouvelle, tout en appelant à la prudence.

« Nous avons pris conscience que certaines personnes ont pu accéder à Assassin’s Creed Shadows avant son lancement », déplore Ubisoft, ajoutant que « les fuites sont malheureuses et peuvent diminuer l’excitation des joueurs ». Mais que ces derniers se rassurent : Assassin’s Creed Shadows est toujours prévu pour le 20 mars sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Ce contretemps n’aura pas d’impact sur le calendrier d’Ubisoft, qui donne toujours rendez-vous à la date indiquée, alors que le jeu a déjà connu deux reports.

Assassin’s Creed Shadows en fuite sur Twitch // Source : Capture Twitch

La version d’Assassin’s Creed Shadows dans la nature n’est pas la version finale

Ubisoft en profite surtout pour rappeler que la version d’Assassin’s Creed Shadows actuellement entre les mains de certains joueurs n’est en aucun cas le produit définitif. L’entreprise explique : « L’équipe de développement travaille toujours sur des patchs pour préparer l’expérience du lancement et les séquences partagées en ligne ne représentent pas la qualité finale du jeu. » On rappelle qu’une mise à jour conséquente peut bouleverser un jeu, dans le bon sens du terme.

Ubisoft invite aussi les quelques malotrus à ne pas gâcher le plaisir des autres, sachant que certains n’ont pas hésité à démarrer un stream sur Twitch pour montrer leur partie. Des premiers avis pourraient aussi être partagés, négatifs comme positifs. C’est pourquoi on assiste à une petite catastrophe pour Ubisoft, qui va devoir s’impliquer dans une chasse aux sorcières pour colmater toutes les brèches.

Les fans qui attendent impatiemment jusqu’au 20 mars sont, de leur côté, encouragés à prendre des mesures pour se protéger contre les spoilers — en masquant certains mots-clés sur les réseaux sociaux par exemple. « Restez dans l’ombre, évitez les spoilers et gardez un oeil sur notre chaîne pour d’autres surprises officielles dans les semaines à venir », fait savoir Ubisoft, qui affronte la tempête avec le torse bombé. C’est compréhensible quand on sait qu’Assassin’s Creed Shadows est une production ambitieuse et cruciale pour son avenir.

