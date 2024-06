Lecture Zen Résumer l'article

Sony annonce l’arrivée de la compatibilité du PlayStation VR2 sur PC. Il faudra faire l’acquisition d’un adaptateur, vendu à compter du 7 août 2024.

Depuis le lancement du PlayStation VR2, on ne peut pas dire que Sony ait fait de son casque de réalité virtuelle un pilier du succès de la PlayStation 5. Si bon soit-il d’un point de vue hardware, il est pénalisé par un catalogue de jeux limité. Mais la firme nippone a peut-être trouvé un moyen de gonfler les ventes de cet accessoire PS5 : en le rendant compatible avec un PC.

Sony avait teasé cette fonctionnalité il y a plusieurs mois déjà. Dans un communiqué publié sur son blog le 3 juin, la multinationale annonce tous les détails du lancement. La compatibilité du PlayStation VR2 sur PC sera disponible à compter du 7 août. Avec un premier point à savoir : il faudra débourser 60 € pour faire l’acquisition d’un adaptateur, une somme qui s’ajoute au prix du casque (600 €). Malgré cette facture élevée, Sony ne fournit même pas le câble DisplayPort (norme DisplayPort 1.4).

Le PS VR2 sur PC // Source : Sony

Le PS VR2 bientôt compatible avec un PC

Sony a raison de lancer son PlayStation VR2 sur PC, pour la simple raison que son produit s’appuie sur une fiche technique impressionnante. Surtout face à la concurrence : ainsi, il est pourvu d’un écran OLED (contre LCD sur le Valve Index ou le Meta Quest 3), offre un rendu en 4K (2000×2040) et s’en sort très bien sur la fréquence d’images (90/120 Hz). Le tout pour un prix inférieur au Valve Index et à peine supérieur au Meta Quest 3.

Une fois relié à un PC, le PlayStation VR2 pourra accéder à la bibliothèque SteamVR, assez riche en jeux et en expériences (bien plus que le catalogue de la PlayStation 5, ce qui constitue un paradoxe). On pense par exemple à Half-Life: Alyx, sans conteste le meilleur jeu VR jamais sorti (et exclusif à la plateforme de Valve).

Adaptateur PC pour PS VR2 // Source : Sony

Il faudra bien évidemment un PC doté d’une configuration solide pour faire tourner les jeux VR. Sony indique ces requis :

Windows 10 ou 11, 64 bits ;

Processeur Intel Core i5 ou AMD Ryzen 3 3100 (Zen 2 au minimum) ;

GPU Nvidia GeForce GTX 1050 ou AMD Radeon RX 5500XT/RX 6500XT. Sony recommande des cartes graphiques supérieures pour des « performances optimales » ;

DisplayPort 1.4 :

Bluetooth 4.0.

À noter, enfin, que les utilisatrices et utilisateurs PC du PlayStation VR2 seront privés de certaines technologies d’immersion — qui resteront exclusives à la PlayStation 5. Sony cite le rendu HDR, le suivi des yeux, les vibrations du casque, les gâchettes adaptatives et le retour haptique. Peut-être seront-elles intégrées plus tard. La définition 4K et le rendu audio 3D sont, pour leur part, garantis.

