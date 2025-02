Lecture Zen Résumer l'article

Sony a une fois encore officialisé la remasterisation PS5 d’un de ses jeux, mais pas celle attendue. En avril, on pourra (re)jouer à Days Gone. Pendant ce temps-là, Bloodborne est toujours ignoré.

Sony est devenu maître dans l’art de décevoir avec l’annonce de ses remasterisations — domaine dans lequel il excelle depuis le lancement de la PS5. Alors que nous sommes nombreux à espérer l’arrivée de Bloodborne sur la console, puisque le jeu de FromSoftware mérite vraiment une remise au goût du jour (ne serait-ce qu’un patch pour améliorer les performances), la firme nippone a officialisé une nouvelle version de… Days Gone, un jeu de zombies.

À l’occasion de son State of Play diffusé le 12 février, Sony a donc dévoilé Days Gone Remastered, lequel sera disponible le 25 avril sur PS5. Cette édition proposera plusieurs améliorations graphiques, notamment sur PS5 Pro, une exploitation de la manette DualSense et des modes de jeu inédits (mort permanente, speedrun…). Bien sûr, les propriétaires du jeu sur PS4 pourront avoir cette mise à niveau pour quelques euros.

Days Gone Remastered // Source : Sony

Toujours pas de Bloodborne sur PS5, et c’est triste

L’arrivée de Days Gone sur PS5 est d’autant plus cocasse quand on sait qu’une suite n’a jamais reçu aucun feu vert (pour des raisons troubles) et que Bend Studio a récemment été frappé par des licenciements après l’annulation d’un gros projet. On pensait que Sony ne relancerait jamais Days Gone, d’une manière ou d’une autre.

Il faut par ailleurs souligner que Days Gone n’a pas vraiment besoin d’une version PS5. Paru en 2019, il a été lancé avec une dette technique conséquente, que les développeurs ont effacé en multipliant les mises à jour. Après l’avoir étrillé sur PS4, on l’avait relancé sur PS5 pour constater une nette amélioration du rendu graphique et de la fluidité. En 2021, Digital Foundry écrivait que jouer à la version PS4 de Days Gone sur PS5 changeait la donne grâce au framerate à 60 fps. En somme, à l’instar d’Horizon Zero Dawn, Days Gone Remastered est une remasterisation loin d’être 100 % nécessaire.

À l’inverse, il y a une forme d’urgence pour Bloodborne (moche même sur PS5 Pro), doublée d’une immense attente du public pour un retour en grâce de cet héritier des Dark Souls particulièrement apprécié. Depuis quelques mois, des passionnés travaillent sur une version PC grâce à l’émulation (avec réussite), tandis que Sony a pris des mesures pour faire disparaître certains projets de fans. Cette chasse aux sorcières laissait à penser qu’une annonce se tramait. Ce ne sera pas pour tout de suite et, à force, on va finir par arrêter d’y croire.

