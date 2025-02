Lecture Zen Résumer l'article

Sony a entrepris des mesures pour faire supprimer un mod 60 fps de Bloodborne… quatre ans plus tard. De quoi envisager la sortie d’une mise à jour, d’une remasterisation ou d’un remake.

S’il y a bien un jeu qui mérite une remasterisation ou, a minima, une mise à jour, c’est Bloodborne. Cet héritier des Dark Souls, développé par FromSoftware, dispose d’une aura immense auprès des fans. Malheureusement, Sony n’y répond pas vraiment et le jeu, paru sur PS4 en 2015, affiche toujours de sérieuses lacunes techniques et n’a jamais été commercialisé sur une autre plateforme.

Grâce à la rétrocompatibilité, Bloodborne est jouable sur PlayStation 5 mais, même sur la plus puissante console du marché (la PS5 Pro), le RPG orienté action n’offre pas un visage reluisant. Pourtant, en 2021, le développeur/hackeur Lance McDonald s’était amusé à créer lui-même un patch pour jouer à Bloodborne avec un framerate à 60 fps (contre 30 pour le jeu de base). Sony a laissé faire, ne s’en est jamais servi et n’a pas réagi. Jusqu’à il y a quelques jours…

Bloodborne sur PC // Source : Nexus Mods

Sony prend enfin des mesures contre un mod pour jouer à Bloodborne en 60 fps

Dans un message publié sur X (ex-Twitter) le 31 janvier, Lance McDonald a annoncé avoir reçu une demande de Sony vis-à-vis de son patch. Il indique : « Le 21 février 2021, j’ai créé et lancé un patch de Bloodborne pour qu’il puisse tourner à 60 fps. Aujourd’hui, j’ai reçu une demande DMCA de Sony Interactive Entertainment pour supprimer les liens vers le patch que j’ai partagés sur internet, ce que j’ai fait. » Deux jours plus tard, il indique ne pas être « ennuyé » par cette intervention de Sony, quand bien même il aurait voulu corriger les quelques bugs de son projet.

Lance McDonald estime que son patch, en tant que tel, ne viole aucune propriété intellectuelle. Il ajoute : « Je ne tiens pas à disputer mon droit de le distribuer. Je suis légalement protégé si je souhaite le repartager, mais pourquoi le ferai-je ? Les personnes intéressées peuvent le trouver si elles le souhaitent. » En somme, il n’a pas envie de se lancer dans une bataille contre Sony, ou de causer du tort à la firme japonaise.

Il y a néanmoins une question de timing à soulever. Pourquoi Sony a-t-il attendu quatre ans pour se rapprocher de Lance McDonald ? Sa théorie va faire plaisir aux fans : « Je pense que Sony souhaite supprimer le patch 60 fps et la vidéo sur le demake de Bloodborne pour que les recherches Google ‘bloodborne 60 fps’ et ‘bloodborne remake’ n’interfèrent pas avec nos projets quand ils annonceront leur propre remake. »

On rappelle que Bloodborne tourne parfaitement sur PC grâce à la magie de l’émulation, soutenue par des mods améliorant le rendu graphique. Nul doute que ces multiples projets ont donné des idées à Sony, qui ne peut plus ignorer les attentes autour de ce RPG à la côte immense. Un simple patch constituerait déjà une excellente nouvelle. Une remasterisation serait une bénédiction. Un remake disponible sur PS5 et PC ? Un fantasme.

