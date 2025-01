Lecture Zen Résumer l'article

La version émulée de Bloodborne sur PC a reçu des progrès significatifs en quelques mois. À tel point qu’elle offre aujourd’hui une meilleure expérience que sur PS4, PS5 et PS5 Pro. De quoi regretter un peu plus l’inexistence d’une remasterisation officielle.

Si, comme beaucoup, vous attendez avec impatience le jour où Sony officialisera un remake ou une remasterisation de Bloodborne, alors ne regardez pas la dernière vidéo de Digital Foundry — publiée le 21 janvier. Le site spécialiste des analyses techniques pointues s’est penché sur la version PC de Bloodborne, disponible grâce à un émulateur.

Il y a quelques mois, un collectif de passionnés s’est lancé un pari fou : sortir Bloodborne sur PC, puisque le jeu développé par FromSoftware n’est jamais paru ailleurs que sur PS4 (il est jouable sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité). En juillet 2024, le projet n’était encore qu’au stade embryonnaire. À l’époque, on lisait sur le site : « ShadPS4 est le premier émulateur PS4 à atteindre l’écran de sélection de personnage dans Bloodborne. Attendez… c’est encore loin d’être jouable, mais c’est déjà un début. » Aujourd’hui, Bloodborne tourne sur PC et, surtout, il tourne beaucoup mieux que sur PS4, PS5 et même PS5 Pro.

C’est Bloodborne, en mieux

Si tout n’est pas encore parfait dans cette version émulée de Bloodborne, force est de reconnaître que le RPG orienté action, héritier des Dark Souls, se refait une petite santé sur PC. Sur les consoles de Sony, il est limité par un framerate à 30 fps, ce qui ne permet pas de profiter d’une fluidité confortable (un point pourtant sensible pour un jeu au gameplay exigeant). Grâce à l’émulateur ShadPS4, il est possible de jouer à Bloodborne en 60 fps (à condition de ne pas être gourmand sur la définition).

Un framerate plus élevé améliore déjà considérablement l’expérience de jeu. Mais l’émulateur de Bloodborne sur PC ouvre en réalité la voie à bien d’autres évolutions visuelles, grâce aux mods. Sur le portail Nexus Mods, il existe par exemple un projet baptisé « Bloodborne PC Remaster Project », qui intègre une foule d’améliorations graphiques susceptibles de rendre le jeu plus beau. Soit précisément ce qu’on attend de Sony avec une hypothétique nouvelle version de Bloodborne.

Bloodborne sur PC, en plus beau // Source : Nexus Mods

On parle ainsi d’ombres dynamiques, de textures peaufinées ou encore d’éclairages plus réalistes. Les premiers résultats sont vraiment parlants, à en croire les yeux aiguisés de Digital Foundry, et donnent vraiment envie de se replonger dans l’un des meilleurs jeux du catalogue PS4. Il existe une vraie attente du public pour une remise au goût du jour de Bloodborne, et on espère que ces initiatives de fans mettront la puce à l’oreille de Sony. La multinationale ne peut plus ignorer ces appels du pied : même une remasterisation assez basique sur PS5, doublée d’une arrivée sur PC, suffirait à combler le bonheur de certains.

