Lecture Zen Résumer l'article

Après Montre jamais ça à personne, le documentaire de Clément Cotentin sur la vie d’Orelsan, son frère, le duo sera bientôt de retour avec F*ckin’ Fred : Comme Un Léopard, qui semble bien partie pour devenir une comédie dans le style d’un documentaire.

Sur les réseaux sociaux, Orelsan promettait à la fin du mois de janvier une année 2025 « très fun ». Le plus célèbre des rappeurs caennais est depuis sur un bel enchaînement : sa participation à la saison 2 de Bref a été confirmée et Prime Video, qui avait diffusé le documentaire Montre jamais ça à personne sur les coulisses de sa carrière, a annoncé le 3 février l’arrivée d’un nouveau documentaire, toujours avec la même équipe.

F*ckin’ Fred : Comme Un Léopard est vraisemblablement d’un documentaire parodique (un mockumentary) dédié à la vie d’un personnage inventé par Jonathan Cohen et Orelsan en 2019. C’est Clément Cotentin, le frère d’Orelsan, qui le réalise une nouvelle fois.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Fuckin Fred : tout comprendre au personnage le plus fou de Jonathan Cohen

Comme beaucoup, vous connaissez très certainement Jonathan Cohen pour ses rôles de Serge le mytho et Marc de La Flamme. Son rôle de « Fuckin Fred » est beaucoup plus confidentiel, puisqu’il s’agit initialement d’un délire entre potes, dans le cadre de la tournée Epilogue d’Orelsan en 2019 et 2020.

À l’époque, le rappeur s’était amusé à inviter des célébrités pour l’accompagner à des dates. Son guest final était Jonathan Cohen, alors en vogue avec Serge le mytho, pour une vidéo making-of destinée à YouTube. L’idée était de dévoiler les coulisses d’une tournée en faisant intervenir une personnalité autre que Skread, Ablaye et Gringe, les amis d’Orelsan omniprésents dans le documentaire sur Prime Video.

Fuckin Fred sur scène devant un public pas du tout prévenu de la blague. // Source : YouTube

Le problème avec Jonathan Cohen est que rien ne se passe jamais comme prévu.

L’humoriste a absolument voulu participer au concert de son ami, sous prétexte qu’il sentait Orelsan avait besoin d’un coup de main. Tour de magie, préparation de cocktail, parodie « brésilo-allemande » d’Helmut Fritz, paroles vulgaires et danses pour le moins originales… La vidéo La naissance de Fuckin Fred, qui a été publiée le 18 janvier 2020, est une des plus sous-cotées d’Internet. Elle a largement dépassé le cadre du délire entre copains initialement imaginé et a même conduit Jonathan Cohen à sortir un single de son morceau aux paroles impossibles à écrire. Si vous avez 29 minutes et 24 secondes devant vous, on vous encourage vivement à la regarder. C’est un parfait mélange d’humour absurde et d’improvisation sans limites, avec un Orelsan fidèle à lui-même devant les bêtises de Jonathan Cohen :

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Que racontera la série F*ckin’ Fred : Comme Un Léopard ?

Reste maintenant un grand mystère : à quoi ressemblera la série dédiée à Fuckin Fred qui, dans sa bande-annonce, semble reprendre le style du documentaire sur Orelsan, mais pour raconter la vie fictive du personnage fou de Jonathan Cohen ?

« Un jour OrelSan a proposé à Jonathan Cohen de faire son premier concert, c’était dans une semaine, on avait qu’un morceau…. Clément Cotentin a tout filmé », peut-on lire dans le synopsis qui, très clairement, cache la nature parodique du personnage.

« Moi je suis un félin » – Jonathan Cohen // Source : Prime Video

Après un documentaire à deux saisons acclamé par la critique et récompensé à plusieurs reprises, Clément Cotentin semble miser sur l’humour pour la troisième saison des aventures de son frère. Le documentaire F*ckin’ Fred : Comme Un Léopard sera publié le 27 février sur Prime Video… et pourrait servir à annoncer le vrai retour d’Orelsan ?

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+