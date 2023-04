Microsoft a observé une grosse baisse des ventes de matériel lors de son dernier trimestre fiscal. La dynamique n’est pas bonne pour la Xbox Series S et la Xbox Series X.

Microsoft a publié ses derniers résultats financiers, et les comptes ne sont pas bons concernant la branche Xbox. Elle a observé une baisse de 4 % de son chiffre d’affaires par rapport à la même période l’an dernier. Dans les faits, c’est surtout le segment matériel qui apparait en souffrance, avec une chute de 30 % des ventes. C’est un indicateur très inquiétant pour la Xbox Series S et la Xbox Series X, deux consoles lancées en novembre 2020.

« C’est une grosse dégringolade pour le hardware, qui chute de 30 %, ce qui ressemble à une dynamique de fin de génération », note Oscar Lemaire, journaliste spécialiste des données chiffrées du segment vidéoludique, dans un tweet publié le 25 avril. Il met le doigt sur un vrai problème pour Microsoft : les ventes de Xbox Series S et Xbox Series X s’effritent significativement alors qu’elles n’ont même pas fêté leurs trois ans. La multinationale cite des problèmes d’approvisionnement que l’on peut constater en faisant un tour sur Amazon. Sur le site, on peut facilement commander une PS5, mais pas une Xbox Series X. Un constat qui vaut aussi pour la Fnac.

Xbox Series X // Source : Louise Audry pour Numerama

Le Xbox Game Pass sauve Microsoft sur le gaming

Le pire pour Microsoft ? Contrairement à Sony, la firme de Redmond n’a pas (encore ?) augmenté le prix de ses consoles, toujours vendues 500 € (Xbox Series X) et 300 € (Xbox Series S). Malgré un tarif supérieur, la PlayStation 5 connaît un succès très important.

Concrètement, ce n’est pas un problème de prix, mais de contenu proposé aux joueuses et aux joueurs. Malgré une batterie de studios rachetés, Microsoft peine encore à bâtir une politique éditoriale attrayante. Pour preuve, aucun jeu majeur n’est sorti en 2022, quand Sony a enchaîné les grosses productions (Horizon Forbidden West, The Last of Us Part I ou encore God of War Ragnarök). Il ne faut pas oublier que l’on achète d’abord une console pour les jeux qu’elle propose. Un point qui fait défaut à Microsoft, en espérant que les arrivées de Redfall, Starfield (qui devait sortir en novembre dernier) et de Forza Motorsport feront du bien au catalogue Xbox. La prochaine grosse conférence Xbox sera déterminante.

Paradoxalement, malgré des ventes de matériel en berne, la branche Xbox signe le deuxième meilleur trimestre de son histoire sur une période allant du 1er janvier au 31 mars. Microsoft se rattrape en effet sur les revenus générés par les jeux et les services. Attendus à la baisse, ils enregistrent une légère croissance (+ 3 %) grâce au Xbox Game Pass. Comme on peut s’y attendre, l’abonnement, qui permet d’accéder à des dizaines de jeux sur un maximum d’appareils, réalise d’excellentes performances.

Peut-être assiste-t-on à l’essor d’une stratégie payante et construite depuis des années : Microsoft s’en fiche de vendre des consoles (une plateforme comme une autre), pourvu que les gens s’abonnent au Xbox Game Pass. Il faudra quand même des jeux majeurs pour les fidéliser. Le problème reste donc le même pour l’entreprise, qui doit vraiment muscler son catalogue.

