La saison 2 de The Night Agent, sur Netflix, accueille plusieurs nouveaux acteurs et actrices dans ses rangs. Parmi eux, se trouve le comédien Michael Milarkey, un visage bien connu des sériephiles.

Peter Sutherland est de retour et il n’a pas une seconde à perdre : depuis le 23 janvier 2025, les abonnés de Netflix peuvent enfin découvrir la saison 2 de The Night Agent. Deux ans après de premiers épisodes couronnés de succès, la série d’espionnage continue ainsi sur sa trajectoire fulgurante, en squattant directement la première place du top 10. Aux côtés de Gabriel Basso et Luciane Buchanan, qui incarnent respectivement Peter et Rose, plusieurs nouveaux personnages font leur apparition dans cette saison 2, comme un certain Markus. Avez-vous reconnu son interprète ?

Un défi pour Michael Malarkey

Dans cette saison 2 de The Night Agent, Peter doit ainsi affronter plusieurs ennemis, dont Markus, un officier militaire aux méthodes impitoyables, qui n’hésite pas à tuer pour arriver à ses fins. Il est notamment très fidèle à son oncle, un dictateur condamné pour des crimes de guerre. Pour donner vie à cet antagoniste charismatique, il fallait bien un acteur iconique du petit écran.

Les fans de The Vampire Diaries auront ainsi probablement reconnu un visage familier sous cette barbe et cet air autoritaire : celui de Michael Malarkey, inoubliable interprète du vampire Enzo, dès la saison 5 du drame fantastique adolescent. Il s’agissait de l’un des personnages les plus emblématiques de cette série phare des années 2010, nouant une forte amitié avec Damon, mais surtout une relation amoureuse bouleversante avec la sorcière Bonnie.

Michael Malarkey dans The Vampire Diaries // Source : The CW

Plus récemment, le comédien s’est illustré dans des productions comme Westworld ou Big Sky. Pour The Night Agent, il a dû prendre une nouvelle direction, comme il l’a confié à nos confrères de La Provence, en novembre 2024 : « Dernièrement, je me suis penché sur des rôles que je n’avais jamais joués. C’est une chose que je recherche un peu plus, et c’est ce qui m’a amené à la série de Netflix, The Night Agent, que je viens de finir. Je suis très excité par ce rôle, pour lequel j’ai dû me laisser pousser la barbe. Je joue un méchant originaire de l’Europe de l’Est, et je devais aussi prendre cet accent. C’était pour moi très plaisant, tout en restant un défi. » Michael Malarkey est en effet méconnaissable dans le rôle de Markus, dont l’importance est cruciale dans cette saison 2 de The Night Agent.

