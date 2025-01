Lecture Zen Résumer l'article

La série d’espionnage de Netflix cartonne actuellement dans le top 10, avec une saison 2 explosive. Une suite est-elle prévue pour The Night Agent ?

Deux ans après une première saison couronnée de succès, atteignant même les sommets des audiences de Netflix, The Night Agent revient enfin pour nous offrir de nouvelles intrigues. Elles sont toujours aussi haletantes avec une saison 2 bourrée d’action, qui squatte la première place du top 10 depuis sa sortie le 23 janvier 2025. Après avoir englouti ces 10 nouveaux épisodes, vous vous demandez probablement quand vous pourrez retrouver Peter et Rose. Voici donc tout ce que l’on sait déjà sur la saison 3 de The Night Agent.

Pour aller plus loin Voici les 16 meilleures séries à voir sur Netflix

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quand sort la suite de The Night Agent en streaming ?

Aucune date de sortie précise n’a été communiquée par Netflix, pour le moment. Cependant, la production de cette saison 3 a déjà débuté à Istanbul, avec un tournage prévu dès le 3 février 2025, à New York, d’après Deadline.

Auprès d’Entertainment Weekly, le créateur de la série, Shawn Ryan, a ainsi confirmé que la suite était déjà largement sur les rails : « Nous avons écrit une grande partie de cette saison 3. Nous avons encore un peu de travail d’écriture à faire, donc je suis toujours un peu réticent à en parler jusqu’à ce que ce soit complètement terminé, parce que les choses peuvent toujours changer. Mais nous avons déjà effectué 13 jours de tournage à Istanbul en décembre et un jour en novembre. Nous avons vraiment filmé des séquences incroyables, et nous allons introduire de nouveaux personnages, mais aussi en faire revenir certains. »

À noter que deux ans ont séparé la saison 1 de The Night Agent de la sortie de la suivante, avec un retard dû à la grève des scénaristes et des acteurs qui a frappé Hollywood, en 2023. Pour la saison 3, on peut donc aisément parier sur une mise en ligne par Netflix à la fin de l’année 2026, au plus tard.

Rose et Peter dans The Night Agent. // Source : Netflix

Gabriel Basso, Jennifer Morrison… Quels acteurs et actrices seront au casting de ces nouveaux épisodes ?

Pour le moment, Gabriel Basso, qui incarne Peter Sutherland, est le seul comédien de la série à avoir confirmé sa présence dans la saison 3 de The Night Agent, avec Fola Evans-Akingbola, qui fera son grand retour dans le rôle de l’agent Chelsea Arrington. Luciane Buchanan, qui interprète Rose, n’a pas encore été confirmée pour cette saison 3. D’autres recrues vont toutefois rejoindre cette suite.

Il s’agit de Jennifer Morrison (Dr House), Suraj Sharma (How I Met Your Father). David Lyons (Urgences), Stephen Moyer (True Blood), Genesis Rodriguez (Umbrella Academy) ainsi que Callum Vinson (Chucky). Leurs rôles précis n’ont pas encore été dévoilés par Netflix.

Derrière la caméra, le showrunner Shawn Ryan continuera à superviser la série pour la saison 3.

The Night Agent. // Source : Christopher Saunders/Netflix

De quoi parlera la saison 3 de The Night Agent ?

Après les événements de la fin de la saison 2, Peter Sutherland, qui s’est désormais séparé de Rose, devra faire face à de nouveaux défis, alors qu’il a accepté d’endosser le rôle d’un agent double, pour le compte de Catherine et de Monroe. L’acteur Gabriel Basso a déjà confié à Variety que, d’après les premiers scénarios, la saison 3 était sa « préférée ». Il a confirmé auprès de TV Line que ces nouveaux épisodes seraient difficiles pour Peter : « Il se trouve dans une position dangereuse et il en a conscience. »

Concernant sa relation incertaine avec Rose, le créateur de la série, Shawn Ryan, a donné quelques indices sur le sujet à The Hollywood Reporter : « Nous savons que dans le cas d’un film, Peter et Rose finiraient évidemment ensemble. Mais pour une série sur plusieurs saisons, nous devons réfléchir aux réalités auxquelles ces personnages vont faire face. À quel point leurs vies sont-elles différentes ? »

Peter devra faire face à de nouveaux défis dans la saison 3 de The Night Agent. // Source : Netflix

Le showrunner estime également que cette séparation reflète la « connexion » profonde qui lie Peter à Rose : « C’est parce qu’il tient tellement à elle qu’il sent qu’elle doit s’éloigner de lui. Où cela nous emmènera au fil de la série, je ne le sais pas encore. (…) La dernière chose que nous voulons faire, c’est fabriquer des crises, l’une après l’autre, au fil des saisons, qui semblent artificielles, juste pour les maintenir dans une relation. »

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, Shawn Ryan affirme également qu’ils ont pu tourner une séquence inédite pour cette suite très attendue : « Nous avons filmé une course-poursuite en voiture qui est, je pense, la scène de cascades la plus spectaculaire que nous ayons pu faire sur toute la série. » Le suspense est donc à son comble.

Une saison 4 est-elle prévue pour la série The Night Agent sur Netflix ?

Pour le moment, Netflix n’a pas encore renouvelé The Night Agent pour d’autres saisons supplémentaires. L’acteur principal, Gabriel Basso, lui, s’est déjà exprimé sur la suite de la série phare, avec une annonce importante : la mise en pause imminente de sa carrière sur les plateaux de tournage, a priori juste après la saison 3 de The Night Agent. Si une saison 4 devait voir le jour, le personnage de Peter ne serait donc probablement plus de la partie.

Auprès du média américain Variety, le showrunner Shawn Ryan, a tout de même affirmé que cela ne signifiait pas forcément la fin de la production : « La série s’appelle justement The Night Agent et non pas le Gabriel Basso Show. Donc un jour, il décidera peut-être de faire autre chose et un nouvel agent de nuit prendra sa place. » La saison 3 sera donc certainement déterminante pour l’avenir de ce carton d’audience sur Netflix.

Pour aller plus loin The Night Agent : 4 séries à voir après la saison 2 sur Netflix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+