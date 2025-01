Lecture Zen Résumer l'article

La série d’espionnage la plus populaire de Netflix vient enfin de nous offrir une saison 2, disponible en streaming depuis le 23 janvier 2025. Si vous avez déjà englouti les 10 nouveaux épisodes de The Night Agent, voici donc 4 séries similaires à découvrir sur Netflix.

La sonnerie de téléphone la plus stressante du petit écran est de retour et les conspirations qui y sont liées s’annoncent toujours aussi grandes : la série d’action The Night Agent vient enfin de dévoiler sa saison 2, très attendue. L’occasion de retrouver Pether Sutherland, alors qu’il fait face à de nouveaux secrets d’État, toujours aussi dangereux. Mais que voir après ces 10 épisodes bourrés d’action, entre courses-poursuites et retournements de situation à la pelle ?

The Recruit

Avec The Recruit, on quitte le FBI de The Night Agent pour plonger dans les arcanes d’une autre agence gouvernementale américaine bien connue : la CIA. Owen Hendricks, un jeune avocat tout juste diplômé, va ainsi devoir développer des talents d’espionnage hors pair pour s’occuper d’une ancienne recrue, qui menace de révéler tous ses secrets.

Noah Centineo (À tous les garçons que j’ai aimés), plutôt habitué aux comédies romantiques adolescentes, porte pourtant avec brio toute l’intrigue de The Recruit, qui n’hésite pas à mettre les moyens pour nous embarquer aux quatre coins du monde. Et bonne nouvelle : une saison 2 arrive sur Netflix dès le 30 janvier, avec une nouvelle mission top secrète, située cette fois en Corée du Sud.

Bodyguard

Bien avant The Night Agent, un autre thriller avait dépassé toutes les attentes sur Netflix, dès 2018 : Bodyguard. Mené par un Richard Madden (Game of Thrones) en pleine forme, cet immense succès populaire met en scène un vétéran, David Budd, alors qu’il occupe un poste d’agent de protection à Londres. Suite à une attaque terroriste, il se retrouve propulsé comme garde du corps attitré de la secrétaire d’État à l’Intérieur. Problème : les convictions de cette dernière représentent tout ce qu’il méprise et il va donc devoir faire un choix politique, afin d’assurer ses missions.

De la baston, des ficelles politiques à démêler et seulement 6 épisodes à dévorer d’une seule traite : tout comme The Night Agent, Bodyguard entre parfaitement dans la catégorie des séries d’action incontournables du catalogue Netflix, à la sauce britannique cette fois. À noter qu’une saison 2 est actuellement en production.

Black Doves

Si The Night Agent réussit à nous captiver autant, au fil de ses deux saisons, c’est surtout grâce à son duo de choc, formé par Gabriel Basso, dans le rôle de Peter Sutherland, et de Luciane Buchanan, qui incarne Rose Larkin. Si ce binôme vous manque déjà, nous vous conseillons vivement de jeter un œil à Black Doves.

Située à la période de Noël, cette série d’espionnage britannique met en scène le tandem parfait formé par Helen et Sam, deux agents secrets embarqués dans une quête de vengeance. Vous allez forcément adorer suivre leurs aventures sanglantes, saupoudrées d’un goût certain pour le cynisme, alors qu’ils révèlent une dangereuse conspiration politique bien plus grande qu’eux. C’est drôle, c’est haletant, et c’est magnifiquement interprété par Keira Knightley (Pirates des Caraïbes) et Ben Whishaw (James Bond) : que demander de plus à Black Doves ?

Fubar

Vous avez aimé The Night Agent pour son intrigue sans temps mort, qui permet de débrancher son cerveau, le temps de quelques heures ? Pour continuer sur votre lancée, avec une comédie cette fois, vous pouvez toujours vous laisser tenter par le roi de l’action lui-même : Arnold Schwarzenegger. Pour sa toute première série télé, Fubar, le comédien a endossé le costume de Luke Brunner, un agent de la CIA qui se retrouve à devoir collaborer avec sa propre fille, Emma, après des années de mensonges mutuels.

Ne vous attendez pas à une série intellectuelle ou à des méchants charismatiques : non, tout l’intérêt de ces 8 épisodes réside surtout dans leur capacité à nous changer les idées, avec des intrigues sans prise de tête et une ambiance décontractée plutôt agréable à suivre. Un petit plaisir coupable, à engloutir sans modération.

