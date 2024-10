Lecture Zen Résumer l'article

Vous avez déjà tout oublié des aventures de Kate Wyler à l’ambassade britannique des États-Unis ? Pas de panique, voici un récap de tout ce qu’il faut savoir sur La Diplomate, avant la saison 2, sur Netflix.

En avril 2023, Netflix lançait sa nouvelle série politique, à mi-chemin entre À la Maison-Blanche et House of Cards : La Diplomate. Un an et demi plus tard, la saison 2 débarque enfin sur la plateforme de streaming, dès ce jeudi 31 octobre 2024. L’occasion de revenir sur le double cliffhanger de fin qui nous avait laissés bouche bée, ainsi que sur les intrigues politiques qui vont enfin connaître une suite dans ces nouveaux épisodes.

Alors, si vous avez tout oublié des coups bas ainsi que des complots de La Diplomate, voici un récap pour tout savoir, avant de plonger dans la saison 2, qui contiendra seulement 6 épisodes, au lieu de 8.

De quoi parle la saison 1 de La Diplomate ?

La série politique de Netflix ne perd pas de temps : dès le premier épisode, on est ainsi propulsés, aux côtés de Kate Wyler, à la tête de l’ambassade des États-Unis, en Grande-Bretagne. Un poste inattendu pour cette diplomate qui s’attendait plutôt à partir à Kaboul, et qui doit désormais gérer l’attaque d’un porte-avions de la marine britannique, survenue quelques heures plus tôt. L’Iran est alors le suspect numéro 1 de cette explosion qui a coûté la vie à de nombreuses personnes.

La saison 2 de La Diplomate sera disponible sur Netflix le 31 octobre 2024. // Source : Netflix

Kate va alors devoir démêler les fils de cette crise internationale sans précédent, tout en essayant de s’adapter à ses nouvelles fonctions, sous le feu des projecteurs. Ce qu’elle ne sait pas, c’est que cette prise de poste est un test : elle est en réalité pressentie pour occuper très bientôt la place de vice-présidente des États-Unis. En parallèle de ce bouleversement professionnel, Kate doit également tenter de survivre à son mariage avec Hal, lui-même ancien ambassadeur, dont elle cherche à se séparer.

Qui est à l’origine de l’attaque du porte-avions ?

C’est la première révélation inattendue qui a surpris tout le monde à la fin de la saison 1 : si l’Iran ou les Russes ont d’abord été soupçonnés, l’attentat aurait en réalité été commandité par le Premier Ministre anglais lui-même, Nicol Throwbridge. C’est en tout cas la conclusion à laquelle arrivent Kate et Austin Dennison, le ministre britannique des Affaires étrangères, dans les dernières minutes de La Diplomate.

Dans la saison 2, les deux personnages devront ainsi avancer à tâtons pour découvrir si le Premier Ministre est bel et bien responsable de l’attaque, ou non. La recherche pour trouver Roman Lenkov, un espion russe qui aurait probablement préparé l’attentat, va également continuer dans les prochains épisodes.

Kate et Stuart dans La Diplomate // Source : Netflix

Hal, Stuart et Ronnie sont-ils morts ?

Surprise : le twist du Premier Ministre n’était pas le seul cliffhanger de la fin de la saison 1. On découvre ainsi que les vies de Hal, le mari de Kate, ainsi que de Stuart et Ronnie, ses collègues, sont menacées après l’explosion d’une voiture piégée. Celle-ci était probablement destinée à Merritt Grove, membre du Parlement impliqué dans l’attentat, et qui aurait dû leur donner des informations concernant la fameuse attaque du porte-avions.

Seront-ils vivants dans la saison 2 de La Diplomate ? La première bande-annonce a en tout cas révélé qu’Hal et Stuart semblent avoir survécu à leurs blessures. Pour les autres personnages, il faudra attendre le 31 octobre pour découvrir si leurs vies sont toujours en danger, ou non.

Kate et Hal dans La Diplomate // Source : Netflix

Kate et Hal vont-ils rester ensemble ?

Depuis le début de la saison 1, on sait que leur couple bat de l’aile. Du côté de Kate, une séparation est donc imminente. D’autant qu’elle s’est clairement rapprochée d’Austin Dennison, le ministre des Affaires étrangères, durant ses premières semaines en tant qu’ambassadrice. Il lui a d’ailleurs révélé avoir de l’attirance pour elle, ce qui pourrait mener à un début de relation entre ces deux personnages.

Mais puisque la vie politique est implacable et qu’elle repose quasiment exclusivement sur les apparences, il serait très mal vu pour une future vice-présidente de divorcer, juste avant de commencer son mandat. La romance entre Kate et Austin semble donc mal partie, même si des surprises peuvent toujours survenir au fil de cette saison 2.

