La saison 1 de la série de science-fiction, qui cartonne actuellement sur Netflix, fonctionne grâce à un casting choral parfaitement choisi. Et si leurs visages vous semblent familiers, c’est normal : vous connaissez déjà bon nombre d’acteurs et d’actrices de La Brea, grâce à d’autres séries.

Depuis le 1ᵉʳ décembre 2024, un mystérieux gouffre passionne les abonnés de Netflix : celui de La Brea. Cette série de SF, qui nous rappelle les grandes heures d’Under the Dome ou de Manifest, nous plonge ainsi dans un Los Angeles apocalyptique, divisé par une brèche inexplicable. Les habitants doivent alors survivre dans un monde primitif, tout en cherchant à découvrir les secrets de cet événement improbable. Si vous avez déjà dévoré la saison 1 de La Brea, vous avez très probablement reconnu quelques visages familiers. Et pour cause : les acteurs et actrices de cette production de SF sont des habitués du petit écran.

Nathalie Zea – Eve Harris

Dans La Brea, Nathalie Zea tient le rôle central d’Eve, une mère séparée d’une partie de sa famille lors de la formation du gouffre. Mais avant d’incarner cette jeune femme qui n’a peur de rien, la comédienne était surtout connue pour son rôle de Karen Darling, dans la série Dirty Sexy Money, à l’aube des années 2010. Elle y interprétait alors un rôle à mille lieux de celui d’Eve, en se mettant dans la peau de l’aînée d’une riche dynastie, multipliant les divorces et les conquêtes amoureuses.

Nathalie Zea dans La Brea // Source : NBC

Nicholas Gonzalez – Levi Delgado

D.J. dans Newport Beach, Marco dans Jane the Virgin, Dante Ramon dans Flash, l’inspecteur Marco Furey dans Pretty Little Liars et surtout le Dr Neil Melendez dans Good Doctor : avons-nous vraiment besoin de présenter Nicholas Gonzalez ? Le comédien a ainsi multiplié les rôles de premier plan dans des séries à la diversité impressionnante, entre productions médicales, science-fiction et romances à l’eau de rose, jusqu’à devenir l’héroïque pilote d’avion Levi Delgado dans La Brea.

Nicholas Gonzalez dans La Brea // Source : NBC

Jon Seda – Dr. Samuel Velez

La Brea ne serait rien sans le personnage de Samuel Velez, un médecin qui tente désespérément de sauver des vies, alors que la création soudaine du gouffre a blessé de nombreuses personnes au passage. L’acteur Jon Seda, qui donne ses traits à ce sauveur de l’extrême, est plutôt habitué aux rôles du genre puisqu’il incarne également le lieutenant Antonio Dawson dans les séries policières Chicago Fire et Chicago Police Department, toutes deux disponibles sur Prime Video, ainsi que dans Chicago Justice.

Jon Seda dans La Brea // Source : NBC

Eoin Macken – Gavin Harris

Séparé de sa femme, Eve, à cause du gouffre immense qui traverse désormais Los Angeles, le personnage de Gavin Harris doit survivre coûte que coûte dans La Brea. Et si vous avez grandi dans les années 2000, vous avez très probablement reconnu le visage de l’acteur qui lui donne vie : Eoin Macken. Le comédien irlandais incarnait ainsi Gauvain dans la série fantastique Merlin, de 2008 à 2012, qui compte toujours de nombreux fans.

Eoin Macken dans La Brea // Source : NBC

Zyra Gorecki – Izzy Harris

Dans le rôle d’Izzy, la fille intrépide d’Eve et Gavin, on retrouve une actrice plutôt inconnue : Zyra Gorecki. Vous avez donc assurément découvert son visage grâce à La Brea. Cependant, il nous semblait important de mentionner son parcours puisqu’elle est l’une des seules comédiennes handicapées, portant une prothèse de jambe, à avoir obtenu un rôle de premier plan dans une série à gros budget comme celle-ci.

Zyra Gorecki dans La Brea // Source : NBC

