Comme attendu, Deadpool & Wolverine utilise le concept du multivers du Marvel Cinematic Universe pour multiplier les caméos. Certains, plus savoureux que d’autres, nécessitent un peu d’explications.

Deadpool & Wolverine est le nouveau film de Marvel et de Disney. Il permet au super-héros incarné par Ryan Reynolds, connu pour son franc-parler et sa vulgarité, de se greffer au Marvel Cinematic Universe. Les scénaristes ont été plutôt malins : ils utilisent le concept du multivers pour tout mélanger.

Le multivers offre aussi la possibilité à Deadpool & Wolverine de multiplier les caméos — ces invités qui créent la surprise quand on les voit à l’écran. Marvel et Disney se sont même permis de créer des fausses pistes pour éviter de gâcher ces moments.

Cinq caméos ont retenu notre attention, et nécessitent quelques explications pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas tout des adaptations de super-héros au cinéma. Attention, la suite de cet article contient des spoilers majeurs sur Deadpool & Wolverine.

Voici les meilleurs caméos de Deadpool & Wolverine

Dans Deadpool & Wolverine, les deux super-héros voyagent jusqu’au Vortex, sorte de poubelle du Marvel Cinematic Universe dirigée par Cassandra Nova. On y trouve des personnages qu’on ne veut plus et/ou qui ont triché avec les règles.

Henry Cavill en Wolverine

Dans Deadpool & Wolverine, Deadpool voyage dans différentes réalités. Ils croisent donc plusieurs versions d’un même personnage. Il est en quête d’un nouveau Wolverine pour remplacer celui qui est mort dans son monde — dans le but de le sauver. Tous les Wolverine qu’il rencontre sont incarnés par Hugh Jackman, sauf un. Dans une séquence a priori anodine, il se retrouve en face d’un Wolverine de dos en train de prendre soin d’une moto. Il pense alors avoir trouvé le Graal… Mais quand Wolverine se retourne, on découvre le visage d’Henry Cavill.

Henry Cavill // Source : Wikimedia

Henry Cavill n’est pas un acteur inconnu des super-héros : il a incarné, l’espace de plusieurs films, le Superman de l’univers cinématographique DC Comics (longtemps concurrent du MCU). Et quand on a appris qu’il ne reprendra pas le rôle de Superman, des rumeurs et des fantasmes de fans ont commencé à le lier à Marvel. Au regard de sa carrure et de son charisme, il aurait tout ce qu’il faut pour prendre le relais de Hugh Jackman. Sera-t-il le futur Wolverine ? Rien n’est moins sûr.

Chris Evans en Johnny Storm

Chris Evans est au casting de Deadpool & Wolverine, mais pas dans le rôle qu’on croit. L’acteur, longtemps apparu sous les traits de Captain America, renfile le costume de Johnny Storm — aka la Torche humaine, membre des 4 Fantastiques. Ainsi, avant de connaître un gros succès avec Disney et Marvel, Chris Evans s’est perdu dans deux films avec la 20th Century Fox, à une époque où les films de super-héros étaient rarement des réussites. Chris Evans aura finalement eu sa revanche.

Chris Evans dans le rôle de Johnny Storm // Source : 20th Century Fox

À noter que la scène post-générique transforme la rencontre avec Johnny Storm en running gag.

Jennifer Garner en Elektra

34 sur 100 : c’est le score Metacritic du film Elektra, paru en 2005. À cette époque, le Marvel Cinematic Universe n’existait pas et les quelques adaptations de super-héros se couvraient souvent de ridicule. Spin-off du Daredevil avec Ben Affleck (qui est tout aussi raté), Elektra croyait surfer sur la popularité de l’actrice Jennifer Garner — star de la série Alias. Deadpool & Wolverine lui permet de se rappeler à notre bon souvenir.

Jennifer Garner en Elektra // Source : Capture YouTube

Wesley Snipes en Blade

Ce caméo là, personne ne l’avait vu venir. Mais quel plaisir de revoir Wesley Snipes dans le costume de Blade, anti-héros mi-homme mi-vampire. Contrairement à Jennifer Garner et Chris Evans (avant qu’il signe pour Captain America), il a connu plus de succès avec les films Blade. C’est tout du moins vrai pour les deux premiers longs métrages. D’ailleurs, il n’hésitera pas à adresser une petite pique aux producteurs dans Deadpool & Wolverine, quand il affirme qu’il n’est pas toujours bon d’aller jusqu’à trois films.

Wesley Snipes dans Blade // Source : Capture YouTube

Autre punchline : « Il n’y a eu qu’un seul Blade, et il n’y aura jamais qu’un seul Blade ». On rappelle que Marvel et Disney rencontrent des difficultés avec le projet Blade articulé autour de Mahershala Ali. Wesley Snipes s’en est même amusé sur Twitter.

Channing Tatum en Gambit

Voilà un invité surprise bien plus opaque que les autres, tout simplement parce qu’il n’a jamais été vu avant : Channing Tatum en Remy Lebeau, alias Gambit. Ce personnage est lié à un projet de film maudit qui n’a jamais dépassé le stade de la pré-production. Channing Tatum était motivé comme jamais à l’idée d’incarner le mutant connu pour son phrasé impeccable et sa capacité à lancer des cartes chargées en énergie. Dans un entretien accordé à Variety en 2022, l’acteur nourrissait encore de profonds regrets. « Quand Gambit a été annulé, j’étais tellement traumatisé. Je ne pouvais plus rien regarder de Marvel. J’adore ce personnage. C’était trop triste », raconte-t-il. Deadpool & Wolverine lui permet donc de réaliser un rêve et offre l’occasion d’avoir un aperçu de ce qu’aurait pu donner un film Gambit avec lui (plutôt qu’avec Taylor Kitsch, qui a hérité du rôle dans X-Men Origins: Wolverine).

