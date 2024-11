Lecture Zen Résumer l'article

Vous êtes dévastés par la fin d’Arcane, après seulement deux saisons époustouflantes ? Pas de panique, nous avons de quoi vous consoler avec 6 séries animées similaires, à voir sur Netflix.

Voilà, c’est fini : l’heure de dire adieu à Vi, Jinx, Caitlyn, Viktor, Jayce et tous les fantastiques personnages d’Arcane a déjà sonné. Alors que la grande conclusion déchirante de la série vient d’être dévoilée sur Netflix, ce 23 novembre 2024, vous cherchez probablement déjà d’autres bijoux d’animation, pour réparer votre petit cœur brisé par deux saisons exceptionnelles. Nous avons heureusement la sélection parfaite à vous proposer, avec ces 6 séries comme Arcane, également disponibles en streaming sur Netflix.

Blue Eye Samurai

Des personnages féminins badass, une quête de vengeance, une animation imaginée par un studio français… Pour prendre dignement la relève d’Arcane, un seul nom s’impose : celui de Blue Eye Samurai. Sortie en 2023, en toute discrétion, cette pépite de Blue Spirit (Ma Vie de Courgette) nous fait voyager dans le temps et dans l’espace jusqu’au Japon de l’époque Edo.

On y découvre alors le destin de Mizu, une combattante qui se fait passer pour un homme, afin de se venger, coûte que coûte. Ici, on délaisse le Shimmer, l’Hextech ou autre avancée technologique développée dans Arcane pour revenir aux bases des arts martiaux. Une véritable claque en seulement 8 épisodes, dont on attend avec impatience la saison 2, déjà commandée par Netflix.

Cyberpunk : Edgerunners

Vous aimez l’univers steampunk très singulier d’Arcane ainsi que ses graphismes vidéoludiques ? Alors, vous devriez adorer Cyberpunk : Edgerunners, adaptée du fameux jeu vidéo Cyberpunk 2077. Cette série de 2022 suit David Martinez, un jeune homme de Night City qui intègre une prestigieuse académie, sans avoir les moyens de s’offrir les mises à jour logicielles nécessaires. Il va alors devoir survivre dans ce monde impitoyable, pendant 10 épisodes.

Si le récit souffre malheureusement de quelques facilités, l’animation est réellement somptueuse. Une qualité qui a même permis à Cyberpunk : Edgerunners de filer un sacré coup de pouce à son ainé vidéoludique. Et ce n’est pas fini : Netflix a annoncé en septembre 2024 qu’une nouvelle histoire dans l’univers de Cyberpunk devrait bientôt voir le jour.

Tomb Raider : La Légende de Lara Croft

De Castlevania à The Witcher, en passant par Arcane, évidemment, Netflix capitalise régulièrement sur les adaptations de jeux vidéo. Pour continuer sur votre lancée, nous vous recommandons donc vivement de donner une chance à l’une des dernières nouveautés du genre : Tomb Raider : La Légende de Lara Croft. La célèbre aventurière continue ainsi à parcourir le monde, en quête de mystères à résoudre, plus de 25 ans après ses premiers périples.

Mais lorsqu’un puissant et dangereux artefact est dérobé, Lara Croft va devoir faire face à son passé… Cette série d’animation bourrée d’action s’impose ainsi comme une suite du jeu Shadow of the Tomb Raider, tout en trouvant sa propre patte graphique, au fil de ses 8 épisodes. Simple, mais efficace.

Avatar, le dernier maître de l’air

Dès sa saison 1, en 2021, Arcane est directement devenue l’une des meilleures séries disponibles sur Netflix. Mais une autre production animée pourrait également entrer dans ce prestigieux panthéon : l’excellente Avatar, le dernier maître de l’air, qui a connu une adaptation en prises de vues réelles, en 2024. Nous parlerons donc ici de l’originale animée, qui a enchanté l’enfance de milliers de fans, dès 2005.

On y découvre Aang, un jeune garçon destiné à devenir l’Avatar et ainsi à sauver le monde. Mais pour remplir cette mission, il devra d’abord apprendre à maîtriser les quatre éléments : l’eau, la terre, le feu et l’air. Une série culte en trois saisons magistrales, qui vous offrira autant de frissons que la narration d’Arcane, on vous le garantit.

Scott Pilgrim prend son envol

Vous aimez les bastons parfaitement chorégraphiées d’Arcane, mais vous souhaitez découvrir une série un brin moins déprimante ? Alors, Scott Pilgrim prend son envol devrait être une candidate idéale. Dérivée du comics de Bryan Lee O’Malley ainsi que du film d’Edgar Wright, tous deux restés cultes, cette production met en scène Scott Pilgrim, un jeune adulte à la maturité discutable.

Pour séduire la fille de ses rêves, Ramona Flowers, le bassiste de Sex Bob-omb devra ainsi affronter ses 7 ex-petits amis maléfiques. Grandement inspirée par l’univers des jeux vidéos et dotée d’une narration surprenante, Scott Pilgrim nous embarque sans peine dans son univers complètement déjanté et nostalgique. Malheureusement, cette série geek, qui fait un bien fou à l’âme, ne connaîtra pas de seconde saison. Mais pas de panique : les 8 épisodes bénéficient tout de même d’une conclusion satisfaisante.

She-Ra et les Princesses au pouvoir

Pour changer un peu de l’ambiance sombre et dévastatrice d’Arcane, il fallait bien un concentré de paillettes et de personnages queer avec She-Ra et les Princesses au pouvoir. Régulièrement citée comme l’une des meilleures séries animées récentes, cette explosion de couleurs est loin de s’adresser uniquement aux enfants. Adora et Catra sont ainsi des soldates de la Horde, déterminées à sauver leur planète d’une menace. Mais lorsqu’Adora découvre une épée magique, son monde s’écroule : elle comprend alors qu’elle est dans le mauvais camp et décide de s’enfuir.

Nous vous conseillons vivement de ne rien lire ou voir de plus sur She-Ra et les Princesses au pouvoir et de simplement vous lancer dans cette aventure unique en son genre. Dotée d’un nombre impressionnant de personnages gays, trans ou non-binaires, la série en 5 saisons est ainsi une petite révolution à elle seule, qui envoie une pluie de paillettes et de bonne humeur sur nos quotidiens. Parfait pour se remettre du final bouleversant d’Arcane, avec un soupçon de magie.

