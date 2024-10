Lecture Zen Résumer l'article

Lara Croft doit affronter des pièges, des sectes et la nature sauvage dans la série animée Netflix. Mais est-ce la même Lara que dans les derniers jeux vidéo, en particulier Shadow of the Tomb Raider ?

La dernière adaptation en date de Lara Croft remonte à 2018, avec Alicia Vikander dans le rôle-titre. La proposition de Netflix, quant à elle, relève de la toute première série animée de la saga — et l’héroïne y est doublée (en VO) par Hayley Atwell. Les 8 épisodes de 30 minutes de Tomb Raider : La Légende de Lara Croft sont ainsi disponibles depuis le 10 octobre 2024.

Jusqu’à présent, les versions live action étaient déconnectées des jeux, même si chaque version (Angelina Jolie puis Alicia Vikander) était inspirée de la Lara Croft de son époque. La série animée, de son côté, est un peu différente : elle est plus directement reliée aux jeux.

La suite de Shadow of the Tomb Raider ?

Le dernier reboot en date du côté des jeux vidéo est une trilogie, démarrée en 2013 et terminée en 2018. Elle est connue comme la « survivor trilogy », avec une histoire et un personnage en partie réinventés. Au fil de ces trois jeux, on découvre les origines de Lara Croft (elle n’a que 21 ans au tout début), qui devient peu à peu une aventurière accomplie et sûre d’elle.

Dans la série animée Netflix, Lara Croft est déjà une aventurière assez expérimentée, plus âgée que dans le dernier jeu Shadow of the Tomb Raider. Elle possède d’ailleurs son double pistolet iconique.

Lara Croft avec Jonah et Zip, dans la série animée. // Source : Netflix

Tomb Raider : La Légende de Lara Croft présente tous les éléments caractéristiques de la Lara Croft issue de la survivor trilogy, mais quelques années après le jeu. On retrouve effectivement des personnages — comme son ami et collègue de terrain Jonah, exclusivement présent dans la trilogie. Il en va de même pour sa meilleure amie, Sam, « mentionnée ». Les flashbacks inscrivent aussi la série dans la continuité historique des trois jeux des années 2010 — et l’on voit Conrad Roth, présenté comme le mentor de Lara seulement depuis le reboot survivor.

En clair : la série Netflix est la suite de Shadow of the Tomb Raider.

Un pont entre deux Lara Croft

En réalité, la showrunneuse Tasha Huo présente, au fil des interviews, Tomb Raider : La Légende de Lara Croft comme une sorte de pont entre la jeune Lara de la survivor trilogy, et la Lara adulte et affirmée des années 90. Dans la série, « Lara doit apprendre à devenir la femme qu’elle est dans les années 1990 », affirme-t-elle par exemple, en faisant référence aux premiers jeux de la saga.

Lara Croft, toujours aussi badass // Source : Netflix

Dans une autre interview, elle ajoute : « Ce qui est bien avec le canon qui nous a été donné, c’est que nous avons la ‘Survivor Lara’ et son histoire d’origine, qui est une femme très différente de celle qu’elle deviendra dans l’ère classique des années 90. J’étais très enthousiaste à l’idée d’explorer ce qui a dû se passer dans sa vie pour créer cette personne complètement différente. »

On sait que Crystal Dynamics travaille actuellement avec Amazon sur un nouveau jeu vidéo Tomb Raider, qui sera la suite de Shadow of the Tomb Raider. Reste donc à savoir à quel point les différents récits vont rester cohérent au sein d’un seul et même canon… ou pas. D’autant qu’Amazon a aussi une série sur Lara Croft dans les tuyaux, en live-action cette fois-ci. En tout cas, la série animée est partie pour durer. Une saison 2 est déjà commandée, et teasée dès la fin de cette saison 1.

