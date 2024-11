Lecture Zen Résumer l'article

Une théorie étonnante suggère que le personnage de Jude Law, qui sait contrôler la Force, ne serait pas forcément un gentil Jedi. Cela, sur la base de propos flous de l’acteur, quand on lui demande s’il ne joue pas un Sith, en réalité. Cependant, d’autres éléments autour de la série Star Wars: Skeleton Crew tempèrent cette hypothèse.

C’est dans moins de deux semaines que la nouvelle série Star Wars: Skeleton Crew arrivera en streaming sur Disney+. Le pitch est bien connu désormais : on suivra l’odyssée de quatre jeunes enfants perdus dans l’espace, à bord d’un vaisseau. Par chance, ils croiseront la route d’un Jedi — incarné par Jude Law — qui viendra les aider face au danger.

Mais est-ce vraiment ce qu’il va se passer ? Depuis le 19 novembre, en tout cas, une nouvelle théorie est en train de prendre de l’épaisseur. Jude Law ne serait pas véritablement un Jedi, mais un Sith. C’est le site Inverse qui creuse cette éventualité, en se reposant sur une réponse de l’acteur à une question un peu pointue sur l’univers de Star Wars.

En effet, une image promotionnelle de Skeleton Crew, diffusée fin octobre, montre le personnage de Jod Na Nawood, joué par Jude Law, face à des inscriptions gravées dans un mur. Les fans ont rapidement identifié la nature du texte : il s’agit de l’alphabet de l’Ur-Kittât, aussi appelée « langue runique des Sith ».

Jude Law avec un geste qui fait naitre bien des suspicions. // Source : Empire Magazine / Lucasfilm

Jod Na Nawood, un Jedi… ou un Sith ?

Alors, Jod Na Nawood est-il un Sith ? Cela viendrait à l’encontre de ce que l’on pensait du personnage — d’emblée, la promotion de la série a laissé penser qu’il s’agissait bien d’un Jedi, dès avril 2023, avec la sortie d’un premier clip. Cela, même si le site officiel n’a jusqu’à présent jamais qualifié Jod Na Nawood de Jedi.

Inverse a eu l’opportunité de poser directement la question à Jude Law et sa réponse est évidemment intrigante — mais que ce soit vrai ou faux, c’est bien sûr très délicat de répondre quelque chose sans que cela soit pris comme un indice allant dans un sens ou dans l’autre. Jude Law, en outre, doit être tenu par une obligation de réserve.

À la question de savoir si Jod est bien un Sith, Jude Law a répondu : « C’est très compliqué. Je ne peux pas y répondre directement. Il va falloir que je me défile, que je plonge, que j’esquive et que je me faufile. Il est beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Je dirai que c’est un survivant, et que c’est compliqué. »

« Je dirai que c’est un survivant, et que c’est compliqué » Jude Law

Quand Inverse lui a également parlé de la photo montrant son personnage le bras tendu vers les inscriptions murales, comme s’il les lisait ou les déchiffrait (ou bien peut-être se sert-il de la Force pour percevoir des évènements qui ont eu lieu aux alentours — un peu comme la psychométrie), Jude Law a reconnu faire face à « quelqu’un qui s’y connait ».

Est-ce suffisant pour reclasser Jod dans la catégorie des Sith ? Disons-le : on trouve la piste un peu légère. D’abord, le fait que l’Ur-Kittât soit une langue runique des Sith ne signifie pas que les Sith sont les seuls à la comprendre. On sait que des membres de l’ordre Jedi savaient la lire et la parler, rappelle le site encyclopédique Wookiepedia.

D’ailleurs, comme le rappelle Inverse lui-même, la traduction des runes Sith est devenue illégale à l’époque de la République, période qui précède l’avènement de l’Empire. Or, c’est aussi à cette période que l’on dit que les Sith ont disparus depuis mille ans. On pourrait arguer que cette loi vise aussi des personnes tierces capables de lire l’Ur-Kittât.

Pour aller plus loin Quand se déroule la série Skeleton Crew dans la chronologie Star Wars ?

Un traître, dans une série pour la jeunesse et au moment de Noël ?

Outre ces nuances qui nous rendent perplexes à la théorie du Sith caché (on nous a déjà fait un peu le coup dans la série The Acolyte, avec un individu en apparence inoffensif qui se révèle en fait extrêmement dangereux), il y a par ailleurs d’autres arguments au-delà du lore qu’il faut considérer. Skeleton Crew est une série tournée vers la jeunesse.

Jusqu’à présent, l’impression générale en regardant les bandes-annonces, les posters et les images promotionnelles reste que Skeleton Crew est une aventure sympathique, qui s’adresse aux jeunes générations, un peu sur le modèle de productions cinématographiques comme Les Goonies, Super 8 ou bien E.T., l’extra-terrestre.

L’esprit qui transparait de Skeleton Crew a l’air bon enfant, avec un ton plutôt enjoué et une violence modérée. Les personnages apparaissent un peu archétypaux : les gentils sont gentils, les méchants sont méchants, et tout le monde est rapidement catégorisé. Cela donne des points de repères faciles tout au long de la série.

Ce serait moche pour eux, si c’est vrai. // Source : Disney+

Dès lors, peut-on imaginer un retournement de situation avec un Jod Na Nawood, qui semble être amené à devenir une sorte de mentor pour les quatre gamins, les trahir ? On peine à croire que Disney et Lucasfilm vont aller dans cette direction. Surtout pour une série qui, rappelons-le, sort au moment des fêtes de fin d’année.

Bien sûr, peut-être se berce-t-on d’illusion : Skeleton Crew pourrait mettre en scène la figure d’un mentor qui va trahir un groupe d’enfants et apparaître dans toute sa malfaisance. Mais au moment de Noël, ce serait un message bien curieux. En outre, la qualité d’une histoire ne repose pas que dans sa complexité et ses rebondissements.

Reste, peut-être, une troisième option : celle de la piste d’un Sith repenti. Cela pourrait rapprocher deux points de vue qui s’opposent. En effet, Jod Na Nawood a l’air d’être un utilisateur de la Force et on sait que certains personnages maléfiques comme Dark Vador ou Kylo Ren ont fini par revenir du côté clair de la Force. Réponse le 4 décembre 2024 sur Disney+.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+