La série Star Wars Skeleton Crew a eu droit à un premier trailer, diffusé le 7 avril lors de la convention Star Wars Celebration. La bande-annonce précise l’identité du personnage joué par Jude Law : un Jedi.

On savait peu de choses sur Skeleton Crew, une des futures séries Star Wars annoncée par Lucasfilm en 2022, lors de la Star Wars Celebration. Un an plus tard, le 7 avril 2023, c’est lors de la nouvelle édition de cette même convention que des détails additionnels ont été livrés — et notamment sur le rôle que va jouer l’acteur Jude Law.

C’était l’une des rares choses que l’on savait de Skeleton Crew : l’acteur britannique est dans le casting. L’histoire suit les aventures de 4 enfants, perdus dans la galaxie et cherchant à rentrer chez eux. On avait jusque-là imaginé un rôle de mentor pour Jude Law, chargé de ramener ce petit groupe sain et sauf chez lui. Une bande-annonce, diffusée lors de la convention, soutient cette hypothèse : il incarnerait un maître Jedi.

Jude Law en Jedi dans Skeleton Crew

Numerama n’a pas encore pu voir la bande-annonce : cette dernière a été diffusée lors de la Star Wars Celebration, et elle n’a pas encore été partagée. Cependant, Gizmodo fournit un résumé complet de la vidéo.

Skeleton Crew, une des futures séries Star Wars // Source : Lucasfilm / Disney

Dans ce trailer, on peut ainsi voir 4 enfants : deux filles, un garçon et un Ortolan (un alien bleu qui ressemble vaguement à un éléphant, pas le fromage homonyme). Ils se trouvent dans un navire de mercenaires, et sont menacés par des pirates — dont l’un d’eux pourrait déjà avoir été aperçu dans la troisième saison de The Mandalorian). Ils essayent de s’enfuir, doivent éviter des tirs de blaster, et filent dans un nouveau vaisseau.

Leur échappée ne semble pas durer longtemps : les dernières images du trailer les montre enfermés dans une cellule, vers laquelle se rapproche une mystérieuse silhouette, vêtue d’une longue robe. Lorsque les enfants voient la clé de leur cellule se mettre à flotter devant eux, contrôlée par la Force, l’un d’entre eux s’exclame : « C’est un Jedi ! » C’est à ce moment-là que l’on voit Jude Law baisser sa capuche, et apparaitre entièrement.

Ce ne sont pas les seules choses que l’on a apprises sur Skeleton Crew. La liste complète des réalisateurs des épisodes a également été dévoilée pendant la conférence. En plus des créateurs du film Everything Everwhere All At Once, qui vont réaliser un épisode, on retrouve Jon Watts, David Lowery, Jake Schreier, Bryce Dallas Howard, et Lee Isaac Chung. On a hâte de voir le résultat.

