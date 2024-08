Lecture Zen Résumer l'article

Les premières images officielles de Skeleton Crew montrent un jeune enfant alien qui appartient à la même espèce qu’un personnage du Retour du Jedi, sorti en 1983. La série Star Wars doit être disponible d’ici à la fin de l’année 2024 sur Disney+.

Ça y est : la promotion de Skeleton Crew, la prochaine série de Star Wars, a commencé. Maintenant que la diffusion de The Acolyte est complète, Disney et Lucasfilm peuvent désormais se focaliser sur la suite. En attendant la sortie d’une première bande-annonce, c’est une série de cinq images qui a été partagée, fin juillet 2024.

Skeleton Crew doit raconter l’odyssée spatiale de quatre jeunes enfants qui cherchent à rentrer chez eux. Dans cette aventure, ils croiseront la route de Jude Law, qui incarnera un personnage appelé Jod Na Nawood, qui sera a priori un maître Jedi. Un trailer a été dévoilé au printemps 2023, lors d’une convention Star Wars, mais il n’a pas été mis en ligne.

Déjà, à l’époque, les quatre enfants (deux garçons et deux filles) avaient été aperçus à l’image. Parmi eux, il avait été remarqué un alien de couleur bleue et à la morphologie rappelant un éléphant : une trompe au milieu du visage, deux grandes oreilles pendantes de chaque côté, des yeux rappelant ceux des pachydermes et une expression un peu pataude.

Neel, l’Ortolan qui sera le nouveau « bébé Yoda » de Disney ?

On peut maintenant constater le design choisi par Lucasfilm, et force est de reconnaître qu’il est tout à fait charmant — et mignon. Des caractéristiques idéales si Disney désire décliner ce personnage en peluche pour les enfants. Après tout, Grogu (« bébé Yoda ») n’a-t-il pas lui aussi faire l’objet d’une intense exploitation mercantile ?

Neel et Wim. // Skeleton Crew // Source : Disney+

Au passage, Lucasfilm a dévoilé le nom des quatre enfants. L’éléphant bleu s’appelle Neel, tandis que l’autre garçon se prénomme Wim. Quant aux deux jeunes filles, elles s’appellent KB (celle avec la visière) et Fern. Tous sont des humains, sauf Neel, qui appartient à la race Ortolan. Et celle-ci est déjà bien connue des puristes.

Neel, à droite. // Source : Disney+

Une première apparition dans Le Retour du Jedi

Cette race alien a fait son apparition pour la première fois en 1983 dans le film Le Retour du Jedi (épisode VI). À ce moment-là, George Lucas avait imaginé un groupe de musique chargé de mettre un peu d’ambiance dans le palais de Jabba le Hutt. L’un d’eux, Maximilian « Max » Rebo, est justement un Ortolan. Il est claviériste.

C’est aussi le leader du groupe, puisque celui-ci s’appelle le Max Rebo Band. Parmi les autres membres, on retrouve Sy Snootles et Droopy McCool, mais aussi d’autres artistes qui ont été ajoutés ultérieurement avec la sortie de l’édition spéciale de Star Wars en 1997. On pense à Ak-rev, Umpass-stay et Joh Yowza.

Pour la petite histoire, c’est aussi l’édition spéciale de Star Wars qui a été la source d’inspiration pour un personnage de The Acolyte : Jecki Lon est en effet une Theelin, espèce à laquelle appartient Rystáll Sant, une danseuse et chanteuse proche de… Max Rebo. Elle aussi se produisait dans le palais de Jabba.

