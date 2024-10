Lecture Zen Résumer l'article

L’émulateur Ryujinx pour Nintendo Switch n’est plus disponible. Les développeurs ont reçu un avertissement de la part de la firme nippone.

Nintendo ne plaisante vraiment pas avec sa propriété intellectuelle. Comme on le découvre dans un article publié par IGN le 1ᵉʳ octobre, l’émulateur Ryujinx, capable de faire tourner des jeux Switch sur PC, n’existe plus. L’un des contributeurs a annoncé la mauvaise nouvelle sur Discord et le message a été partagé par le compte X (ex-Twitter) de Ryujinx.

« Hier, gdkchan a été contacté par Nintendo, qui lui a proposé un accord pour arrêter de travailler sur le projet, stopper l’organisation et retirer tous les contenus liés en sa possession. Dans l’attente de confirmation de son acceptation, l’émulateur a été retiré, ce qui veut dire que l’issue paraît certaine. Plutôt que de vous laisser dans l’expectative, j’ai décidé de vous écrire ce petit message pour donner quelques éclaircissements », peut-on lire. Sur le site de Ryujinx, toujours accessible, le bouton « Télécharger » ne donne plus rien tandis que les différents onglets aboutissent à des erreurs 404.

Nintendo fait fermer un autre émulateur Switch

L’émulation est-elle illégale ? Techniquement, l’émulation n’est pas illégale. Mais l’utilisation que l’on en fait peut l’être, par exemple si on s’amuse à pirater des jeux sans être le propiétaire d’une copie légale. C’est ce qui déplaît à Nintendo.

Lancé par une seule personne en 2017, Ryujinx est devenu un projet communauté open-source, avec un code partagé sur la plateforme GitHub. Compatible avec plusieurs systèmes d’exploitation (Windows 10, Windows 11, Linux et macOS), l’émulateur a été testé avec 4 050 jeux — dont 3 400 considérés comme jouables d’après les statistiques fournies par les créateurs. On pouvait le soutenir financièrement via Patreon (la page est toujours accessible).

Sur X, on découvre que le collectif était en train de mettre au point des versions mobiles de Ryujinx, afin de pouvoir le lancer depuis iOS et Android. « Nous avions un portage iOS qui tournait plutôt bien, grâce à un travail incroyable sur un mode spécial pour la mémoire (…). On avait aussi un portage Android fonctionnel, qui avait une interface, mais en raison des soucis de driver (performance, précision) et de système d’exploitation, ne pouvait pas sortir en l’état », indique le compte. Ryujinx s’apprêtait donc à connaître une grande expansion, alors que les émulateurs rétro sont désormais autorisés sur iPhone.

Ryujinx n’est pas le premier émulateur à subir la politique intransigeante de Nintendo. L’année dernière, la multinationale avait obtenu la suppression des émulateurs Yuzu et Citra, assortie d’une amende de 2,4 millions de dollars — une sanction que le créateur de Ryujinx souhaite sans doute éviter en se pliant au désir de Nintendo. En 2022, la firme au plombier avait fait condamner Gary Bowser, homonyme du grand méchant de Mario, à 40 mois de prison. Ce hacker participait à la vente d’outils permettant de pirater des consoles.

