Une image comparative basée sur le jeu vidéo Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard montre le réel apport de la PS5 Pro. Cela donne envie.

La PlayStation 5 Pro attise l’intérêt de nombreux joueurs et joueuses depuis sa présentation il y a pile une semaine. La future console de Sony sortira en novembre au prix de 800 € et aura une fiche technique survitaminée pour améliorer le rendu. Le hic : la promotion de neuf minutes n’a pas tout à fait convaincu concernant les réels apports de la PS5 Pro. Elle doit pourtant prouver qu’elle vaut son prix.

Le site spécialisé dans l’analyse des performances Digital Foundry a partagé le 16 septembre un premier avis sur la PS5 Pro. Le média s’est fondé sur les quelques démos techniques aperçues dans la présentation. Elles sont articulées autour de jeux vidéo déjà disponibles, lesquels recevront une mise à jour afin d’être optimisés sur la console. Parmi eux, il y a Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, qui aura semble-t-il un visage transfiguré sur PS5 Pro.

Sur PS5 Pro, Hogwarts Legacy sera bien plus resplendissant

Sur la PlayStation 5 classique, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard multiplie les options d’affichage en fonction du téléviseur. Il peut y en avoir jusqu’à cinq : Fidélité, Fidélité avec ray tracing, Performance, Équilibré et HFR. De quoi s’y perdre… Sur PlayStation 5 Pro, l’expérience devrait être plus simple, avec un seul mode qui assurera le meilleur rendu possible (beau, fluide, avec ray tracing).

C’est exactement ce que prouve cette comparaison partagée par Digital Foundry entre le mode Fidélité avec ray tracing sur PS5 (mode que l’on ne conseille pas) et la qualité proposée avec la PS5 Pro :

Hogwarts Legacy sur PS5 versus Hogwarts Legacy sur PS5 Pro // Source : Digital Foundry

Entre les reflets saisissants au sol et la précision dans les petits détails (bougies, vitraux…), on gagne au change en jouant à Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sur PS5 Pro.

Est-ce que la capture réalisée sur PS5 est volontairement mensongère pour mettre en avant la PS5 Pro ? Non, selon nos propres tests. On a relancé le jeu sur PS5 avec le mode d’affichage en question et avons obtenu une image similaire. Notre capture est plus sombre, car dépendant du moment de la journée. Le matin, avec un éclairage plus puissant, les reflets ne sont pas meilleurs.

Hogwarts Legacy sur PS5 (mode Fidélité avec ray tracing) // Source : Capture PS5

Sony mise sur une série d’éléments pour améliorer le rendu. Il y a un GPU plus puissant, qui permettra d’améliorer les performances du ray tracing. Il y a aussi le PlayStation Spectral Super Resolution, un upscaling qui utilise une IA pour travailler sur des définitions basses — moins gourmandes — sans compromettre la qualité finale et les performances. Pour Digital Foundry, la première impression laissée par le PSSR est prometteuse.

