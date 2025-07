Lecture Zen Résumer l'article

Alix Wilton Regan, l’actrice qui incarne Joanna Dark, a exhorté les fans à faire entendre leur voix pour sauver Perfect Dark, après l’annonce de son annulation par Microsoft il y a quelques jours.

L’annonce par Microsoft d’une vaste vague de licenciements la semaine dernière n’est pas passée inaperçue. Plusieurs studios ont fermé leur porte, et des projets très attendus ont été annulés. Parmi les dommages collatéraux de ces licenciements, le reboot de Perfect Dark ne verra jamais le jour, en raison de la fermeture du studio The Initiative.

Peu de temps après l’annonce de l’annulation du jeu, l’actrice Alix Wilton Regan, qui incarne Joanna Dark, le personnage principal du jeu, a partagé le 3 juillet 2025 un message sur X accompagné d’une image de son personnage qu’elle décrit comme « résiliente, déterminée, créative, attentionnée et forte ». Elle ajoute que « l’agent Dark n’abandonne jamais, et aucun d’entre vous ne devrait le faire non plus […] comme Joanna, nous nous relèverons ». Dans un second message publié le lendemain sur X, Alix Wilton Regan a appelé les fans à se mobiliser pour sauver le jeu : « Faites entendre votre voix si vous voulez voir Perfect Dark survivre ».

Les voix des jeux vidéo également frappées par les annulations

De son côté, l’acteur Elias Toufexis raconte, dans un message publié sur X le 3 juillet 2025, avoir perdu un contrat pour plusieurs jours de travail à cause de l’annulation de Perfect Dark. Il lui aurait rapporté des milliers de dollars. L’acteur, déjà entendu dans de nombreux épisodes de la saga Assassin’s Creed ou encore Starfield, ajoute que « l’annulation de ces jeux est une menace constante […]. À chaque jeu que je fais en tant que réalisateur ou acteur, je me réveille en espérant qu’il ne soit pas annulé ».

Les messages d’Alix Wilton Regan et d’Elias Toufexis témoignent à quel point les comédiens de doublage sont profondément investis dans leurs rôles, et souvent avec humilité. Comme dans tout métier, ils dépendent de ces contrats pour vivre de leur passion. Leur message rappelle avec force que la stratégie de Microsoft est fatale à de nombreuses professions de l’industrie des jeux vidéo, y compris des corps de métiers auxquels on ne pense pas forcément. Les nombreux commentaires de soutien et d’encouragements rappellent que le jeu vidéo se fait aussi devant un micro.

