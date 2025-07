Lecture Zen Résumer l'article

Le premier semestre de l’année 2025 est (déjà) terminé. Et si vous n’avez pas encore fini les jeux sortis ces derniers mois, sachez que la seconde moitié de l’année s’annonce particulièrement copieuse.

Il y a quelques mois encore, nous avions très peu de visibilité sur les sorties des jeux vidéo de fin d’année. Et pour cause : Rockstar Games n’avait pas encore repoussé l’ogre GTA 6 à 2026. Une sortie possible en 2026 pouvait susciter une forme de frilosité de la part de la concurrence. Maintenant que ce retard est acté, on peut y voir beaucoup plus clair.

Figurez-vous que le second semestre de 2025 s’annonce particulièrement copieux, alors même qu’on ne sait pas encore tout des plans des uns et des autres (Nintendo, notamment, va alimenter le catalogue de la Switch 2 d’ici Noël). Nous n’avons ici listé que les titres ayant une date de sortie connue. Voilà pourquoi Hollow Knight: Silksong, pourtant prévu en 2025, n’est pas dans la sélection (hélas).

Donkey Kong Bananza. // Source : Nintendo

Les 12 jeux vidéo à suivre pour la seconde moitié de 2025

Donkey Kong Bananza (Switch 2) — 17 juillet

Le deuxième gros jeu de la Nintendo Switch 2 n’est donc pas une aventure de Mario en 3D. Le plombier nous donne rendez-vous plus tard et offre la vedette à Donkey Kong qui, lui, ne vit que la deuxième aventure en 3D de sa carrière. Aux manettes de cette exclusivité visuellement ébouriffante, on retrouve l’équipe derrière Super Mario Odyssey — l’un des meilleurs jeux de la Switch. De quoi garantir une certitude : le primate ne sera pas là uniquement pour tout casser sur son passage.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Wuchang: Fallen Feathers (PS5, Xbox Series, PC) — 24 juillet

Wuchang: Fallen Feathers appartient à la vague de jeux asiatiques qui entendent marquer les esprits, comme Black Myth: Wukong (Chine) et Stellar Blade (Corée) ont su le faire avant lui. Nous voilà partis pour un jeu d’action inspiré des Dark Souls, avec une réalisation de haut vol et un univers travaillé. Wuchang: Fallen Feathers pourrait bien être la surprise de l’été si toutes les promesses sont tenues. À noter qu’il sera disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Mafia: The Old Country (PS5, Xbox Series, PC) — 8 août

Mafia est une saga qui s’est un peu perdue en route. Mais, en attendant GTA 5, l’épisode sous-titré The Old Country pourrait bien combler les amatrices et amateurs du genre. Les développeurs ont opté pour une expérience moins centrée sur la quantité et davantage sur la narration. Si la mise en scène et le gameplay suivent, alors on pourrait assister à un joli retour au premier plan.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Dying Light: The Beast (PS5, Xbox Series, PC) — 22 août

Les premiers Dying Light ont su s’imposer comme des références pour qui aime l’horreur, l’action, les zombies et les voltiges. Ils ont aussi bénéficié du soin apporté par Techland, qui sait comment assurer le suivi à long terme de ses projets. Avec Dying Light: The Beast, l’idée est de repousser toujours plus loin les limites d’une formule qui plaît. Avec les technologies d’aujourd’hui, la marge de progression reste grande.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PS5, Xbox Series, PC) — 28 août

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater n’est ni plus ni moins que le remake du meilleur épisode de la saga conçue par Hideo Kojima (parti sous d’autres cieux, en raison d’une brouille avec Konami). Spécialiste des remises au goût du jour et des portages, Virtuos apporte sa pierre à l’édifice du développement. Et si le studio a su redonner ses lettres de noblesse à Oblivion, alors il n’y a aucune raison d’être inquiet pour cette renaissance de la franchise d’infiltration.

Pour aller plus loin On a classé les jeux Metal Gear Solid du meilleur au pire

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Shinobi: Art of Vengeance (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC) — 29 août

Avis aux amatrices et amateurs de jeux d’action old school, mâtinés d’une difficulté immense. Porté par une direction artistique incroyable, Shinobi: Art of Vengeance va réveiller le ninja qui sommeille en nous. Notez que le héros est accompagné d’un chien doté de pouvoirs bien utiles. Pour se remettre d’aplomb à l’approche de la rentrée, il n’y aura sans doute pas mieux.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Hell is Us (PS5, Xbox Series, PC) — 4 septembre

Déjà jouable lors de l’édition 2024 de la gamescom, Hell is Us est clairement à surveiller. Armé d’un univers bizarroïde, il mise sur une exploration organique pour nous captiver. Oubliez les marqueurs de quêtes et autre GPS un peu trop invasifs : ici, vous avancerez au gré de vos découvertes et de vos rencontres. Par conséquent, votre voisin ne vivra certainement pas le même périple que vous.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Borderlands 4 (PS5, Xbox Series, PC) — 12 septembre

Après une première trilogie ayant fidélisé une communauté de fans (et un film complétement raté), Borderlands est de retour avec un quatrième opus. Le menu est toujours le même : nous abreuver de butin à mesure que l’on annihile des ennemis avec style, si possible à plusieurs. Point important à souligner : on pourra faire taire l’insupportable robot bavard.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Silent Hill f (PS5, Xbox Series, PC) — 25 septembre

L’excellent remake de Silent Hill 2 a prouvé que la saga d’horreur de Konami méritait amplement sa place dans les calendriers. Avec Silent Hill f, on devrait encore frissonner (de plaisir et d’effroi). On y incarnera Hinako Shimizu, dont la ville natale a soudainement été engloutie. Pour percer le mystère de ces événements, elle devra résoudre des énigmes et affronter des créatures grotesques. On nous promet une bonne dose d’horreur psychologique.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Ghost of Yotei (PS5) — 2 octobre

On a déjà eu une aventure purement japonaise avec Assassin’s Creed Shadows. Mais Sony souhaite aussi investir cet univers populaire de Ghost of Yotei, suite spirituelle de Ghost of Tsushima. 300 ans après, Atsu, guerrière solitaire, entame une quête de vengeance contre six hors-la-loi ayant massacré sa famille. Puisque c’est une exclusivité PS5, il faut s’attendre à en prendre plein les yeux.

Ghost of Yotei Il n’y a pas d’offres pour le moment

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Légendes Pokémon : Z-A (Switch 2, Switch) — 16 octobre

Attention, carton en vue : en 2025, une nouvelle aventure Pokémon sort sur Switch et Switch 2. Il ne s’agit pas d’une génération inédite, mais d’un nouveau chapitre Légendes qui se déroulera dans une ville inspirée de Paris. On espère que le monde ouvert sera bien plus beau et rempli grâce à la puissance de la Switch 2 — mais ce n’est pas gagné d’avance.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Ninja Gaiden 4 (PS5, Xbox Series, PC) — 21 octobre

Vous aimez toujours les ninjas et avez terminé Shinobi: Art of Vengeance ? Alors vous allez pouvoir dévorer Ninja Gaiden 4, un beat them all technique qui s’annonce sanglant et bien rythmé. Le jeu a été officialisé par Microsoft en janvier dernier et, bonne nouvelle, il ne faudra pas attendre très longtemps avant de découper des ennemis à la pelle.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama