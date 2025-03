Lecture Zen Résumer l'article

Pour les ventes flash de printemps, Amazon ne brade pas uniquement les consoles. Les jeux vidéo sont aussi de la partie. Voici les meilleures offres, que vous soyez un joueur de PS5, Xbox ou Switch.

Si vous avez déjà une console, les ventes flash de printemps d’Amazon sont une belle opportunité pour enrichir votre collection sans trop dépenser.

Les meilleures promotions jeux vidéo des Ventes Flash de Printemps Amazon

Entre classiques vidéoludiques et nouvelles sorties à découvrir, on trouve de bonnes offres dans les étals du géant de l’e-commerce en ce moment. Voici une sélection des plus intéressantes, regroupées par console de salon :

Rayon PS5 : les meilleures ventes flash

Les meilleures ventes flash PS5 // Source : Numerama

Dragon Age: The Veilguard Standard Edition

Dragon Age: The Veilguard est une aventure en jeu de rôle (RPG) qui mérite qu’on s’y plonge, d’autant que le titre se trouve en promotion à 35,79 € au lieu de 79,99 €. Malgré quelques imperfections comme une progression parfois lente et des déplacements un peu imprécis, il apporte une expérience immersive dans laquelle chaque choix pèse sur l’histoire et les relations avec vos compagnons.

Dragon Age: The Veilguard. // Source : Capture PS5

Le monde est riche, et ce n’est pas qu’un simple décor. Vous ne serez jamais un spectateur passif, car vos actions et vos paroles modifieront le cours des événements. Ces interactions, bien écrites et souvent émouvantes, sont ce qui rend Dragon Age: The Veilguard vraiment captivant. Cela ne se limite pas aux dialogues comme pour la plupart des jeux. Le système de combat, qui mélange action en temps réel et stratégie, vous invite également à prendre des décisions tactiques en pleine bataille.

Lies of P

Lies of P, à 38,09 € au lieu de 59,99, offre une expérience intéressante, inspirée de Bloodborne. L’histoire de Pinocchio dans un monde dévasté est intrigante, et le jeu apporte une vraie direction artistique, tout à fait soignée. Les graphismes sont au niveau et les animations de combats sont réussies. Cela compense d’ailleurs le manque d’originalité au niveau du level design. Le gameplay repose sur la parade et l’attaque, à la soulslike en somme, ce qui est parfait pour les amateurs de ce genre de challenge.

Clair Obscur : Expedition 33 (Précommande)

Clair Obscur : Expedition 33, est un RPG au tour par tour prometteur, développé par le studio français Sandfall Interactive, et prévu pour le 24 avril 2025 sur PS5, Xbox Series X/S et PC, avec une arrivée sur le Game Pass. Les joueurs PS5, cependant, n’auront pas accès à l’abonnement, alors la promotion à 44,99 € au lieu de 49,99 € sur la précommande est bienvenue.

Clair-Obscur: Expedition 33. // Source : Sandfall Interactive

Le jeu plonge les joueurs et les joueuses dans un univers fantastique inspiré de la France de la Belle Époque, fusionnant Art déco et fantasy. L’histoire suit l’Expédition 33, un groupe d’aventuriers confrontés à un destin tragique, ayant seulement un an à vivre.

Lost Soul Aside (Précommande)

Pour continuer sur les précommandes, on retrouve aussi Lost Soul Aside, un autre action-RPG prometteur qui s’inspire de titres comme Devil May Cry, Final Fantasy XV, Bayonetta ou Nier Automata. Sa sortie est prévue pour le 30 mai 2025 sur PlayStation 5 et PC et il est disponible en précommande à 59,99 € au lieu de 69,99 €.

Star Wars Outlaws Limited Edition

Alors qu’Ubisoft vient de sortir son dernier titre Assassin’s Creed Shadows, Star Wars Outlaws, l’avant-dernier titre en date de l’éditeur, est proposé à 30,13 € au lieu de 79,99 € sur Amazon.

Scène du jeu. // Source : Capture PlayStation 5

Ce jeu, qui vous plonge dans l’univers de Star Wars, vous permet de vivre l’aventure de Kay Vess, une mercenaire dans une galaxie en pleine guerre, entre missions de piraterie, infiltration et combats. Le jeu donne une bonne occasion d’explorer plusieurs planètes emblématiques de l’univers Star Wars, comme Tatooine ou Canto Bight à bord de son vaisseau et de son speeder. L’immersion est poussée par des décors détaillés (qui justifie le passage à une PS5 Pro), un travail sonore impressionnant et des éléments de fan-service qui raviront les amateurs de la saga. Le gameplay, fidèle aux standards d’Ubisoft, reste classique : attendez-vous à une bonne dose d’infiltration.

Rayon Xbox : les meilleures ventes flash

Les meilleures ventes flash Xbox // Source : Numerama

Split Fiction

Sorti tout récemment, Split Fiction est déjà un succès qui peut prétendre au jeu de l’année (GOTY) de 2025. Le jeu étant inaccessible depuis l’EA Access, acheter le jeu est donc un point de passage obligatoire, mais la bonne nouvelle, c’est qu’un jeu suffit pour jouer à deux. Il est en ce moment à 37,90 € au lieu de 49,99 € sur Xbox Series X et S.

Split Fiction propose un concept fort : on y joue à deux, ou on n’y joue pas du tout. Le cœur du jeu réside dans la collaboration entre les deux héroïnes, chacune avec des pouvoirs différents, nécessitant une coordination parfaite pour progresser dans des niveaux au décor mêlant science-fiction et fantasy.

It Takes Two

Si vous n’avez pas encore eu l’opportunité de l’essayer, le premier jeu d’Hazelight fondé sur le même principe de gameplay exclusivement coopératif, est également en promotion à 20,99 € au lieu de 33,61 €.

It Takes Two est une véritable pépite du jeu à deux, où chaque niveau propose une expérience unique grâce à une variété de mécaniques toujours renouvelées. Suivant l’histoire de Cody et May, un couple transformé en poupées, le jeu oblige les joueurs à collaborer pour résoudre des énigmes et surmonter des défis, avec des pouvoirs complémentaires.

Kingdom Come : Deliverance II

Kingdom Come Delivrance II est sorti cette année et se trouve déjà en promotion à 49,99 € au lieu de 69,99 € sur Amazon lors des Ventes Flash.

Kingdom Come : Deliverance 2. // Source : Warhorse Studios

Si l’expérience du premier jeu vous a séduit, Kingdom Come : Deliverance II vous propose une expérience similaire, mais améliorée, avec un niveau de détail encore plus poussé. Chaque choix a un impact réel : il faut s’alimenter, se laver, et ainsi de suite : c’est un réalisme saisissant, parfois même un peu trop.

Bien que les dialogues scénarisés soient occasionnellement peu convaincants, le jeu parvient à rester très immersif, notamment grâce à la beauté de son monde ouvert. La configuration des forêts et l’atmosphère générale sont parfaitement réussies.

Rayon Nintendo Switch : les meilleures ventes flash

Les meilleures ventes flash Switch // Source : Numerama

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est actuellement à 33,95 € au lieu de 42,22 € pour les Ventes Flash d’Amazon, une offre intéressante pour les fans de la saga Harry Potter.

Bien que le portage sur Switch n’atteigne pas la même qualité graphique que sur les consoles plus puissantes, il faut admettre que les développeurs ont réussi à préserver l’essence du jeu. Certes, les textures sont de temps en temps moins nettes. Oui, certains détails se perdent dans les pixels. Et la modélisation des personnages est moins fine. Reste que l’univers de Poudlard reste bien présent.

7/10 Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard Lire le test 62,99 € sur Amazon Points forts Une réussite artistique et technique implacable

On incarne vraiment un élève à Poudlard

La variété des sorts Points faibles Les combats vite insipides

La narration poussive

Les devoirs, comme à l’école

It Takes Two (Switch)

Les protagonistes d’It Takes Two chevauchent des crapauds // Source : Electronic Arts

Comme sur Xbox Seires X/S, It Takes Two est également en promotion pour les Ventes Flash d’Amazon. Il passe de 39,99 € à 27,97 €. Ici, il n’y a aucun compromis sur la qualité graphique. Le jeu reste inchangé et fonctionne particulièrement bien avec l’architecture de la Switch et ses Joy-Cons.

Rayman Legends

Pour terminer cette sélection, on ne prend pas trop de risques avec ce classique qu’est Rayman Legends. Il se trouve à 19,99 € au lieu de 29,99 € sur Amazon.

Sorti en 2013, le jeu n’est certes pas tout récent, mais Ubisoft ne nous a toujours pas offert de suite… Il faudra encore patienter un peu, mais l’éditeur semble sérieusement envisager de relancer la licence. Quoi qu’il en soit, avec Rayman Legends, vous aurez largement de quoi tuer le temps grâce à ses niveaux 2D au level design impeccable et à une bande-son captivante. C’est une véritable madeleine de Proust pour les joueurs des premières heures, sur Jaguar, GameCube et autre PS1.

