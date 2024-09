Lecture Zen Résumer l'article

La nouvelle série Marvel sera disponible dès le 19 septembre 2024 sur Disney+. Mais avant de plonger dans les méandres fantastiques d’Agatha All Along, voici 7 films et séries que l’on vous conseille vivement de rattraper, pour tout savoir sur cette sorcière iconique.

Et si Halloween commençait bien plus tôt cette année, aux côtés d’une sorcière prête à nous jouer de mauvais tours ? Si vous avez aimé WandaVision, vous allez ainsi être ravis de retrouver cette chère Agatha Harkness dans une série dédiée, dont les premiers épisodes seront disponibles dès le 19 septembre 2024 sur Disney+. L’occasion de s’immerger dans une ambiance magique, bien avant que ne sonne l’heure de la fête des morts.

Mais pour apprécier comme il se doit cette nouvelle production Marvel très attendue, et embarquer sereinement sur la Route des Sorcières, il vous faudra d’abord rattraper 7 films et séries qui introduisent parfaitement l’histoire de Wanda Maximoff et d’Agatha Harkness, et les liens qui les unissent. Mais n’ayez crainte : cette liste est garantie sans spoilers.

Captain America : Le Soldat de l’Hiver (2014)

Il s’agit de la première apparition à l’écran de Wanda Maximoff, plus connue sous le nom de la Sorcière Rouge, sous les traits d’Elizabeth Olsen. Si ce second volet de Captain America n’a rien à voir avec la magie au premier abord, il reste tout de même un excellent film Marvel, et surtout l’occasion de découvrir Wanda et son frère, Pietro, lors d’une scène post-générique. Elle y démontre déjà sa maîtrise de la « magie du chaos », capacité qui aura une importance capitale dans la suite. C’est le film le moins indispensable de la liste.

Avengers : L’Ère d’Ultron (2015)

Dans le deuxième volet d’Avengers, le rôle de la Sorcière Rouge prend davantage d’ampleur puisqu’elle se bat contre la bande des super-héros aux côtés de son frère, Pietro, défendant à tout prix les projets de la maléfique organisation Hydra et joignant leurs forces au méchant Ultron. Cet opus est l’occasion d’en apprendre davantage sur le passé de Wanda, il est donc indispensable pour la suite. Les événements d’Avengers : L’Ère d’Ultron sont également essentiels pour comprendre les motivations de la sorcière dans le futur, d’autant qu’elle y rencontre Vision, son compagnon.

Captain America: Civil War (2016)

Il est difficile d’évoquer Civil War sans dévoiler d’immenses spoilers sur le destin de Wanda, mais sachez qu’il permet de bien comprendre l’évolution de ce personnage complexe, mais aussi de la voir mener une vie plus quotidienne, comme dans WandaVision.

Avengers: Infinity War (2018)

Si vous êtes déjà familier avec le Marvel Cinematic Universe (MCU), vous savez déjà qu’Avengers: Infinity War rabat toutes les cartes et bouleverse considérablement le monde des super-héros. Mais si vous n’avez pas encore vécu cette expérience à nulle autre pareille, alors bravo : vous allez pouvoir découvrir pour la première fois l’un des meilleurs films Marvel. Le rôle de la Sorcière Rouge y est essentiel et elle y démontre l’étendue de ses pouvoirs comme jamais, face à Thanos.

Avengers: Endgame (2019)

On se rapproche ici inévitablement des évènements tragiques qui mèneront directement à WandaVision, la série mère d’Agatha All Along. Avengers : Endgame confirme ici un élément clé à retenir sur le personnage de Wanda Maximoff : ses émotions influencent grandement ses pouvoirs magiques, ce qui est également le cas pour Agatha Harkness.

WandaVision (2021)

Ça y est, la voilà enfin qui apparaît à l’écran : Agatha Harkness nous enchante dès ses premières minutes dans WandaVision, grâce à l’interprétation inspirée de Kathryn Hahn. La série est évidemment celle qu’il faut absolument avoir vu, avant de dévorer Agatha All Along. Les 9 épisodes posent ainsi toutes les bases de la relation tumultueuse entre la Sorcière Rouge et Agatha.

Le spin-off reprendra pile là où WandaVision s’est arrêtée, donc il faut vraiment voir cette série pour comprendre où se trouve désormais le personnage, ainsi que les autres protagonistes à qui il est lié (notamment un certain Billy Maximoff, qui agite déjà toutes les théories de fans).

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

Si le premier Doctor Strange permet de poser quelques bases et de démontrer l’ampleur de la magie dans le MCU, il n’est pas indispensable au visionnage de ce second volet, beaucoup plus complet et qui explore le multiverse avec bonheur. On y retrouve même Wanda, pour sa dernière apparition en date dans l’univers Marvel.

Mais dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, elle prend toute la place, volant même la vedette à Benedict Cumberbatch. On pourrait même considérer ce film comme une suite hypnotisante et géniale de WandaVision, dont les conséquences se répercuteront forcément dans Agatha All Along.

