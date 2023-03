Le casting de la série Daredevil : Born Again se précise. Certains acteurs de la série Netflix reviennent, quand d’autres ne sont pas envisagés par Disney+.

Daredevil sera de retour dans un reboot qui n’est pas tout à fait un reboot tout en étant tout de même un reboot : la série Daredevil Born Again est programmée pour Disney+ au printemps 2024 avec pas moins de 18 épisodes. Depuis l’annulation de la série Netflix, qui était très aimée, ce retour très attendu.

Charlie Cox sera de nouveau le héros — version She-Hulk, comme l’on retrouvera Vincent D’Onofrio en Caïd — version Hawkeye. Mais quid du reste du casting ? Le 7 mars 2023, le Hollywood Reporter livre de nouvelles informations… en demi-teinte.

Daredevil version Disney+ (vu dans She-Hulk). // Source : Disney+/Marvel

Jon Bernthal sera dans la série Daredevil : Born Again

Les séries Marvel diffusées par Netflix étendaient leur galaxie de personnages au Punisher. D’abord introduit dans la saison 2 de Daredevil comme antagoniste, il a ensuite eu droit à sa propre série. Les informations du Hollywood Reporter confirment sa présence dans Daredevil : Born Again, interprété par le même acteur, Jon Bernthal.

Comme la série de Disney+ est un semi-reboot, le rôle sera le même… mais avec quelques différences, sur lesquelles on ne sait pas grand-chose à l’heure actuelle. En tout cas, il ne faut pas tenir pour acquis ce qui a pu se passer dans les séries Netflix — on sera dans un univers parallèle.

Karen et Foggy dans Daredevil : Born Again ?

Les sources du Hollywood Reporter livrent cependant une nouvelle qui brise le cœur : Deborah Ann Woll et Elden Henson ne sont pas au casting (pour l’instant) de la série de Disney+. La première interprétait Karen Page, quand la seconde tenait le rôle de Foggy / Franklin Nelson. Ce sont pourtant deux personnages majeurs dans la vie de Matt Murdock. Sans compter que Woll et Henson livraient une performance tout à fait attachante. L’absence du duo sera notable.

Karen et Foggy dans la série Daredevil originelle. // Source : Netflix/Marvel

On ne sait toutefois pas si cette absence est le signe d’un recasting, avec une autre actrice et un autre acteur dans ces rôles, ou si les personnages ne seront tout bonnement pas présents au scénario (laissant donc entrevoir malgré tout un possible retour dans le MCU, dans une saison 2 ou une autre production).

Dans She-Hulk, cette nouvelle version de Matt Murdock entretient une brève relation amoureuse avec Jennifer Walters, ce qui pourrait conforter l’absence de Karen au scénario dans cet univers.

À noter que Matt Murdock est aussi attendu au casting d’Echo, une future série Disney+/Marvel qui précédera Daredevil : Born Again. De quoi livrer de nouveaux éléments sur le reboot.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.