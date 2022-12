HBO envisage une série dérivée de Game of Thrones entièrement dédiée à Jon Snow. Et Kit Harington semble, en définitive, complètement dévoué à ce projet. Il a récemment parlé des sentiments du personnage, sans évoquer directement ce spin-off.

House of the Dragon est un préquel de Game of Thrones. Qu’en est-il de la suite directe des événements de la série culte ? Un spin-off, entièrement dédié à Jon Snow, est dans les cartons de HBO. Bien que ce ne soit pas officialisé par la chaîne, l’acteur Kit Harington ainsi que George R.R. Martin en personne ont confirmé le développement du projet.

Et Kit Harington semble, en définitive, particulièrement attaché à ce spin-off. L’acteur est réputé pour avoir son personnage dans la peau, en ayant eu du mal à quitter son rôle après la fin de la série. Ce projet de série dérivée parait donc lui tenir particulièrement à cœur.

Cela se termine mal pour l’histoire d’amour entre Daenerys et Jon Snow. // Source : HBO

De fait, il est particulièrement impliqué dans ce développement. À vrai dire, ce serait même lui qui en aurait eu l’idée. « C’est Kit Harington qui nous a amené l’idée », a confirmé George R.R. Martin. « Je ne peux pas vous dire le nom des scénaristes/showrunners, puisque la diffusion de ces informations n’est pas encore autorisée… mais Kit les a aussi amenés, sa propre équipe, et ils sont formidables. »

Jon Snow doit « vivre sa vie en pensant à tous ces traumatismes »

Dans une récente interview de Kit Harington, pour Entertainement Weekly, le 11 décembre 2022, l’acteur a d’ailleurs parlé de son personnage en des termes qui montrent combien il s’est approprié le point de départ du spin-off et où cela pourrait mener. Selon lui, le personnage ne va pas bien.

« Je pense que si vous lui demandiez, il dirait avoir l’impression de s’en tirer à bon compte », détaille-t-il. « À la fin de la série, lorsque nous le retrouvons dans cette cellule, il se prépare à être décapité et c’est ce qu’il veut. Il en a fini. Le fait qu’il aille finalement au Mur est à la fois le plus grand cadeau et la plus grande malédiction. »

« Il doit retrouver du sens et vivre sa vie en pensant à la façon dont il a tué Dany, et vivre sa vie en pensant à Ygritte mourant dans ses bras, et vivre sa vie en pensant à la façon dont il a pendu Olly, et vivre sa vie en pensant à tous ces traumatismes, et ça… », indique Kit Harington, en marquant une pause à cet instant d’après Entertainment Weekly. « C’est intéressant », a-t-il souligné alors au journaliste.