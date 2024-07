Lecture Zen Résumer l'article

La saison 8 d’Élite signe également la conclusion de cette série ado sulfureuse sur Netflix. Mais que s’est-il passé exactement dans ce final, toujours plus absurde ?

Vous avez la flemme de regarder la saison 8 d’Élite ou vous avez toujours des questions en tête, après avoir vu l’ultime épisode de la série Netflix ? Pas de problème, on vous explique tout sur cette conclusion en 8 épisodes. Elle signe la fin de cette production espagnole parmi les plus longues du catalogue Netflix, mais surtout grande adepte de sexe à gogo, de drogue à foison, de meurtres à la pelle et surtout… du n’importe quoi.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur les 8 saisons d’Élite.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Qui tue Joel dans la saison 8 d’Élite ?

La saison 8 d’Élite commence (encore) par une mort : celle de Joel, égorgé en pleine nuit, juste après une partie de jambes en l’air avec Hector (rien que ça). Comme à chaque fois, la saison 8 remonte donc le fil du temps pour découvrir ce qui a mené à ce tragique événement, avec les lycéens de Las Encinas.

Mais il n’y a rien d’étonnant à ce meurtre : Joel avait de nombreux ennemis. Isadora lui en voulait ainsi de pratiquer la prostitution dans son club tandis qu’Omar, lui, ne digérait toujours pas les sentiments de Joel envers Iván.

Au revoir Joel. // Source : Netflix

Mais surprise : c’est finalement Luis Marín, un policier qui avait intégré le lycée sous couverture, qui a mis fin aux jours de Joel. Le but : l’empêcher de dénoncer le harcèlement qu’il faisait subir à Isadora. L’assassin a été démasqué grâce à une vidéo, le montrant en train de tuer le lycéen, alors qu’Hector était endormi.

C’est Omar qui décide de la diffuser sur les réseaux sociaux, en révélant au passage tous les méfaits commis par des membres de Las Encinas et délibérément couverts par l’aristocratie espagnole.

Comment meurt Luis ?

L’arroseur a été arrosé : Luis, le grand meurtrier de cette saison, a également passé l’arme à gauche. Isadora le piège ainsi pour se venger du harcèlement qu’il lui faisait subir et de la mort de Joel. Elle l’attire donc dans sa chambre pour le droguer et le laisser mourir d’une overdose. Mais alors que Luis comprend le stratagème et retourne la drogue contre Isadora, espérant abuser d’elle, la police débarque pour procéder à son arrestation.

Luis est tué dans la saison 8. // Source : Netflix

Quelques secondes avant qu’il ne soit embarqué au commissariat, Isadora reprend connaissance et plante une seringue de poison dans le ventre de son agresseur. Il s’est donc finalement écroulé au club. Et comme nous sommes dans Élite, ce meurtre est passé comme une lettre à la poste, ni vu, ni connu. Isadora va donc continuer sa petite vie tranquille.

Que devient la vidéo du meurtre de Raúl ?

Dalmar, qui était en possession de la vidéo et souhaitait s’en servir pour régulariser sa situation de sans-papier, décide finalement de confier ces preuves à Sara. À la fin d’Élite, Carmen, impliquée dans le meurtre de Raúl, quitte ainsi la ville avec sa fille, Chloe, pour fuir de potentielles poursuites judiciaires.

Nadia fait-elle son retour dans Élite ?

Alors, oui, mais il ne faut pas vous attendre à un feu d’artifice pour autant. Il faut avouer que le retour tant attendu de la sœur d’Omar, qui avait quitté la série à la fin de la saison 3, ne sert pas à grand chose. Sa présence se limite à quelques scènes sans réelle importance pour la narration.

Nadia (à droite), personnage iconique d’Elite revenu pour quelques épisodes. // Source : Netflix

Las Encinas ferme-t-il à la fin d’Élite ?

À la fin de la saison 8 d’Élite, Omar révèle publiquement tous les crimes et délits de Las Encinas. La directrice de l’établissement choisit alors la transparence en partageant tous les dossiers impliquant des élèves à la police. Elle annonce ensuite la fermeture du lycée, et les élèves actuels devront passer la fin de l’année scolaire dans une structure publique, afin d’y obtenir leur diplôme. Deux salles, deux ambiances pour ces gosses de riches aux grosses voitures de luxe, enfin confrontés à la vraie vie.

Une saison 9 est-elle prévue pour Élite ?

Non, la série se conclut enfin, après 8 saisons interminables. À noter qu’il s’agit de l’une des séries les plus longues du catalogue Netflix. La plateforme a plutôt l’habitude de réduire ses créations maison à seulement une petite poignée d’épisodes, voire de les annuler avant même qu’elles ne puissent développer une fin satisfaisante (coucou Warrior Nun, Shadow and Bone, 1899 ou The OA).

FINITO ELITE.



Elite saison 8, et ce sera la dernière. pic.twitter.com/7ZVzynQaJy — Netflix France (@NetflixFR) October 18, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+