Lecture Zen Résumer l'article

La série animée culte est de retour pour une saison 12 sur Disney+. Voici 4 séries à voir en attendant la sortie des nouveaux épisodes de Futurama, chaque semaine : Les Simpson, Solar Opposites, Bob’s Burgers ainsi que Koala Man.

On la croyait morte et enterrée, mais elle est revenue comme par magie : Futurama s’offre une seconde jeunesse sur Disney+ depuis 2023, avec de nouveaux épisodes inattendus. Mais alors que la saison 12 est actuellement en cours de diffusion sur la plateforme de streaming, avec un nouvel épisode disponible chaque lundi depuis le 29 juillet 2024, que voir en attendant la suite de Futurama ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les Simpson sur Disney+, l’ancêtre qui ne vieillit jamais

À moins d’avoir vécu dans une grotte depuis plus de 30 ans, il est littéralement impossible d’être passé à côté de l’ancêtre de Futurama, imaginé par le même créateur : Les Simpson. Plus terre-à-terre que la série de SF de Matt Groening, cette comédie animée autour d’une famille américaine a parodié à peu près l’intégralité de la vie politique et de la pop culture contemporaines depuis ses débuts, en 1989.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Toujours en cours, même après 35 saisons, Les Simpson reste ainsi un pilier incontournable du monde des séries, mais aussi de notre imaginaire collectif, dont on ne se lasse jamais des énièmes rediffusions télévisées. Ouh pinaise !

À voir si vous avez aimé : Désenchantée ; Les Griffin ; American Dad ; Bob’s Burgers ; South Park ; The Cleveland Show

Désenchantée ; Les Griffin ; American Dad ; Bob’s Burgers ; South Park ; The Cleveland Show À voir si vous cherchez : animation ; comédie ; parodie ; satire ; sitcom ; humour noir ; épisodes courts ; feel-good ; la famille dysfonctionnelle la plus iconique de la pop culture ; des gifs et mèmes à foison ; avoir toujours une série en fond sonore ; Spider-Cochon, évidemment

Solar Opposites sur Disney+, pour rester en orbite

Si une seule série a puisé dans l’univers de Futurama pour construire le sien, c’est bien Rick et Morty. Mais puisque les 7 saisons de cette comédie déjantée sont uniquement disponibles sur Max, une autre aventure de SF est heureusement à portée de main sur Disney+ : Solar Opposites. Justement co-créée par l’un des papas de Rick et Morty, cette comédie à l’humour grinçant imagine que des extra-terrestres trouvent refuge dans un pavillon de l’Amérique profonde.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le décalage est évidemment immense, et donne lieu à 4 saisons improbables. En attendant la saison 5, qui sera disponible le 12 août 2024 sur Disney+, le timing est parfait pour découvrir Solar Opposites et ses visiteurs venus d’ailleurs.

À voir si vous avez aimé : Rick et Morty ; Les Zinzins de l’Espace ; Inside Job ; Lilo et Stitch ; Black Mirror

Rick et Morty ; Les Zinzins de l’Espace ; Inside Job ; Lilo et Stitch ; Black Mirror À voir si vous cherchez : comédie ; animation ; science-fiction ; gags ; humour noir ; sitcom ; extra-terrestres ; épisodes courts ; trash ; vie de famille ; une série un chouïa plus légère et moins cynique que Rick et Morty (mais tout aussi trash)

Bob’s Burgers sur Disney+, l’absurdité de la vie de famille

Bob’s Burgers peut difficilement être plus explicite, dès son titre : on y découvre donc Bob Belcher, qui tient un restaurant de hamburgers avec son épouse, Linda. Ils sont parfois aidés par leurs trois enfants, Tina, Gene et Louise, aux personnalités disons… excentriques, entre une passion pour les postérieurs et des pulsions machiavéliques.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Tout aussi absurde que Futurama, mais beaucoup plus familiale et posée, Bob’s Burgers, toujours en cours après 14 saisons, déroule une tranche de vie réconfortante, drôle et sans prise de tête. Mais ne vous arrêtez pas à la saison 1, qui ne dévoile pas tout son potentiel : la suite est un vrai régal.

À voir si vous avez aimé : Central Park ; Les Griffin ; American Dad ; Les Simpson ; F is for Family ; The Bear

Central Park ; Les Griffin ; American Dad ; Les Simpson ; F is for Family ; The Bear À voir si vous cherchez : animation ; comédie ; sitcom ; vie de famille ; épisodes courts ; débrancher son cerveau ; ados mais pas que ; feel-good ; avoir faim en permanence en regardant la série (ou pas)

Koala Man sur Disney+, pour sauver le monde bêtement

Vous aimez les univers alternatifs ou les voyages dans le temps comme dans Futurama ? Alors, vous allez adorer Koala Man, dans laquelle l’Australie règne sur la Terre, tandis qu’un père de famille tente de combattre le crime. Sans aucun pouvoir et seulement doté d’un masque de koala, Kevin va ainsi sauver le monde, à sa façon bien particulière.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

C’est bête, c’est complètement loufoque, mais ça marche à la perfection, le temps d’une saison. À voir forcément en version originale, pour profiter de la voix de Hugh Jackman (Wolverine) dans un rôle secondaire hilarant.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !