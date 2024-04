Lecture Zen Résumer l'article

Hugh Jackman revient une nouvelle fois en Wolverine dans le film Deadpool & Wolverine. Il s’agit du même acteur, mais ce n’est pas forcément la même variante de Logan.

C’est peut-être une évidence pour les fans, sans doute moins pour le reste du public : le Wolverine qui se présentera à l’écran dans le film Deadpool & Wolverine n’est vraisemblablement pas celui que tout le monde connaît. Il s’agit d’une variante inédite de Logan, que l’on découvre dans le cadre du « multiverse ». Attention : la suite contient des spoilers.

La nouvelle bande-annonce diffusée le 22 avril 2024 contient des répliques laisse penser que cette version du super héros a renoncé à assumer son rôle dans son univers. C’est ce que suggère un agent du TVA (Tribunal des Variations Anachroniques), une structure fictive dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) qui supervise les multivers.

« Ce Wolverine a complètement laissé tomber son univers », l’entend-on dire. Plus tôt dans le trailer, Deadpool interpelle d’ailleurs ce Logan, en lui demandant : « C’est ça que t’as dit quand ton monde s’est retrouvé dans la merde ? » De toute évidence, les choses ont mal tourné dans l’univers du super héros, et il a baissé les bras.

Wolverine et Deadpool. // Source : Marvel Studios

Il y a un autre élément à considérer : le Wolverine que l’on connaît dans les précédents films est mort. Le long-métrage Logan, sorti en 2017, offre une fin dramatique au super héros. Or, ce film, dont la trame narrative se déroule en 2029, est « canon » — c’est-à-dire qu’il est considéré comme officiel dans l’univers cinématographique des X-Men.

Shawn Levy, le réalisateur de Deadpool & Wolverine, a confirmé ce point en novembre 2023 : « Logan est canon. Nous aimons le film. C’est arrivé [sa mort, NDLR]. » Ce n’est donc pas ce héros-là que l’on retrouvera, même en imaginant un tour de passe-passe (par exemple, aller chercher Logan du film Logan avant l’année 2029, année de son décès).

Un an auparavant, en septembre 2022, Ryan Reynolds et Hugh Jackman, qui incarnent respectivement Deadpool et Wolverine, ont également indiqué que Logan est canon. Ryan Reynolds a aussi souligné que c’est « totalement distinct » et qu’il n’était pas question d’y toucher. Une déclaration qui a de fait un certain impact sur le reste de la franchise.

La chronologie compliquée des films X-Men

La continuité cinématographique de la franchise X-Men est assez confuse à suivre, mais un consensus existe pour considérer que Logan est le point final d’une chronologie incluant X-Men : Le Commencement, X-Men: Days of Future Past, X-Men: Apocalypse et Dark Phoenix. Dès lors, le Logan de ces films-là n’est donc pas non plus celui de Deadpool & Wolverine.

Cette chronologie est elle-même une déviation temporelle initiée avec le film Days of Future Past, qui constitue une sorte de bifurcation. À partir de ce long-métrage, une autre série de films existe : X-Men Origins: Wolverine, X-Men, X-Men 2, X-Men : L’Affrontement final, et Wolverine : Le Combat de l’immortel. Tout cela est regroupé dans une ligne du temps distincte.

Les films X-Men se baladent dans différentes époques et différentes lignes temporelles. Pas simple de s’y retrouver. // Source : Marvel

Il faut comprendre que tous les Logan de ces différentes lignes temporelles ne sont pas celui que l’on verra dans Deadpool & Wolverine, parce que ces Logan-là n’ont justement pas abandonné leur monde. Ils se sont toujours dressés contre les antagonistes qui se sont manifestés. Même dans Logan, le héros finit par se ressaisir et reprendre la lutte.

À ces arguments, on peut en ajouter un dernier : le costume que porte le super héros. La tenue jaune n’a jamais été portée par Wolverine dans aucun des autres longs métrages dans lequel ce personnage apparaît. C’est aussi une manière de symboliser le profil unique de ce mutant. Cela, même si c’est toujours le même acteur qui lui prête ses traits.

