La série animée d’Adult Swim va continuer à exister, mais sans son co-créateur, mis en cause pour violences conjugales et séquestration.

« Adult Swim a coupé toute association avec Justin Roiland.» La sentence est tombée le 24 janvier 2023 par voie de communiqué de presse laconique, en blanc sur fond noir. Le co-créateur de la série animée à succès Rick and Morty vient d’être évincé de la production. Il a été inculpé en Californie après une plainte en 2020 par une ex-compagne. Accusé de violences conjugales et de séquestration, il a plaidé non-coupable et a été libéré après avoir payé une caution de 50 000 dollars. Il n’a pas encore eu de procès. Il risque des années de prison.

Rick and Morty est un monument dans le monde des séries animées. Le programme a été lancé en 2013 par l’Américain Dan Harmon, très apprécié depuis la réussite de sa série Community. Le scénariste s’est associé à Justin Roiland, qui a co-créé la série animée et prêté sa voix aux deux protagonistes, Rick et Morty, ainsi que de nombreux autres personnages secondaires.

« Rick and Morty va continuer », mais avec quelles voix ?

« Rick and Morty va continuer », assure la chaîne Adult Swim, pour qui le programme est indéniablement l’un des plus gros succès depuis la dernière décennie. « L’équipe talentueuse et dévouée travaille d’arrache-pied sur la saison 7 », assure-t-elle. Seul Dan Harmon gardera le titre de showrunner (le « chef » qui supervise les différentes étapes de production d’une série).

Des éléments restent en suspens, notamment au niveau du doublage. Vu que la voix de Roiland donnait vie aux deux personnages principaux, il est inévitable que Rick and Morty change de ton, au sens littéral. Le Hollywood Reporter a d’ailleurs confirmé que des nouvelles voix allaient être embauchées.

En 2018, la série a été renouvelée pour 70 épisodes, une commande énorme à la hauteur de l’investissement d’une communauté de fans très active. Depuis, la production a tout de même ralenti. À ce jour, en 2022, Rick and Morty n’a proposé que 30 épisodes, soit moins de la moitié de la commande. Si l’équipe continue à ce rythme, la série pourrait ne pas disparaitre avant 2027.

Justin Roiland interviewé par Wired en 2022 // Source : YT/Wired

Quelques heures après l’annonce d’Adult Swim, c’est le studio Squanch Game, fondé par Justin Roiland, qui a diffusé un communiqué laconique annonçant sa démission de l’entreprise, déposée 10 jours plus tôt. Le studio vient de sortir le jeu High On Life, très inspiré de l’univers déjanté de Rick and Morty, qui connait un joli succès.

Depuis les révélations de NBC concernant la plainte en justice d’une ex-compagne de Justin Roiland, des femmes ont pris la parole en ligne pour dénoncer d’autres comportements du scénariste — notamment d’avoir usé de sa notoriété pour tenter de séduire des mineures.

On a besoin de vous pour construire l’avenir de Numerama : participez à notre enquête !