Plusieurs publications virales font croire que les Simpson ont anticipé en 2012 le changement de nom de Twitter, tout juste annoncé par Elon Musk fin juillet 2023. Dans la plupart des cas, ce sont des photomontages.

À chaque fois qu’il se passe quelque chose dans le monde, la légende raconte que les Simpson l’ont anticipé il y a plusieurs années. L’annonce de la candidature de Donald Trump, le rachat de la 20th Century Fox par Disney, les résultats de la Coupe de monde du football… Le dessin animé aux 34 saisons a souvent prédit des choses, à tel point que certaines personnes s’interrogent sur ses dons de voyance.

Quelques heures après l’annonce du changement de nom de Twitter, en train de se métamorphoser en X.com sur demande d’Elon Musk, plusieurs personnes ont partagé une capture d’écran des Simpson montrant le logo de X sur l’iPhone d’Homer. Certaines de ces publications sont virales, avec des millions de vues. Il s’agit pourtant de vulgaires photomontages.

Dans le vrai épisode, c’est le logo de Safari

Numerama a retrouvé l’épisode dont provient cette capture d’écran. Il s’agit de Les Ned et Edna unis, diffusé dans la 23ème saison en 2012 (épisode 21). À 3 minutes et 19 secondes, Homer sort son iPhone pour se divertir au lieu d’écouter ce qu’on lui dit. On y voit alors une reproduction des icônes d’iOS d’Apple, avec Téléphone, Mail, Safari et iPod.

Si certains peuvent voir dans le logo de Safari la lettre X, il s’agit en réalité d’une boussole. Le dessin des Simpson est conforme aux icônes d’Apple et n’anticipe rien du tout.

Les Simpson ont-ils prédit le lancement de X ? Au risque de vous décevoir, la réponse est non, au même titre qu’ils n’avaient pas prévu qu’Elon Musk rachèterait Twitter et ferait n’importe quoi avec. Mais c’est une autre histoire.

