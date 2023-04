Un fan de la série culte Les Simpson s’est amusé à déterrer une blague jusqu’alors inaudible, cachée dans un épisode vieux de plus de 30 ans.

La série Les Simpson fait partie des programmes incontournables de la télévision. En plus de 30 ans et autant de saisons, elle a fait rire nombre de spectatrices et spectateurs. Et figurez-vous que certains vieux épisodes continuent de livrer des secrets, plusieurs années après leur diffusion. C’est le cas du 22e segment de la saison 3, diffusé en 1992, lequel contenait une blague inaudible… jusqu’aujourd’hui.

Dans un tweet publié le 19 avril 2023, un internaute passionné par la série, Ewzzy Rayburn, indique s’être amusé à déterrer ce gag attribué à Marge dans le but de le rendre enfin public. Dans le commentaire audio du DVD, les créateurs assument à 100 % le fait que l’on n’entende pas le personnage, dont la voix est atténuée à cause d’un problème auditif d’Homer. Ils expliquent aussi que les propos tenus par Marge sont très drôles (en plus d’avoir nécessité un long travail d’écriture).

I used my audio editing skills to recover a buried @TheSimpsons joke. #Simpsons pic.twitter.com/H0gD1qO7vF — Ewzzy Rayburn (@ewzzy) April 19, 2023

Une blague sur les groupes de heavy metal dans les Simpson

Dans l’épisode en question, baptisé Le Permis d’Otto Bus (où Otto perd son travail après avoir été à l’origine d’une cascade d’accidents), Bart et Milhouse se rendent à un concert de heavy metal. En mère très attentive, Marge s’inquiète du fait que le son du spectacle pourrait être trop fort pour leurs oreilles. Mais, le père de Bart affirme qu’il a assisté à « des milliers de concerts » dans sa jeunesse, sans aucun problème.

En réalité, Homer souffre de quelques séquelles, notamment des acouphènes. C’est là qu’un bourdonnement dans l’oreille d’Homer se fait entendre, au moment où Marge répond favorablement à son argument en ajoutant néanmoins une autre mise en garde (inaudible dans le montage original). « Bon, d’accord. Mais, assure-toi qu’ils ne prennent pas les mauvaises habitudes des chanteurs de rock envers les femmes, l’alcool, la religion, la politique… Vraiment tout », indique-t-elle. Bref, il s’agit d’un cliché rigolo sur les rockstars, leur supposée vie de débauches et leurs provocations multiples.

Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’une blague dans la blague, puisque le premier gag est l’acouphène en lui-même. Pour récupérer la deuxième blague, Ewzzy Rayburn s’est appuyé sur un spectrogramme obtenu via le logiciel Adobe Audition, indispensable pour éditer la piste audio. Concrètement, il a pris soin de retirer tous les bruitages parasites et de booster la voix de Marge pour que l’on puisse mieux la discerner. En retravaillant la bande son, il a aussi découvert des bruits d’oiseaux dans le fond. « Il y a presque toujours des oiseaux et des crickets cachés dans les pistes des Simpson, pour mieux distinguer le jour et la nuit », indique Ewzzy Rayburn. La découverte dans la découverte.

