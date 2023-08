La série de science-fiction Futurama s’est attaquée aux crypto-monnaies dans son dernier épisode. Nos héros se retrouvent à la recherche d’un métal précieux pour les mineurs de bitcoin dans une ville revenue à l’époque du Far West — car toute l’électricité est destinée à la production de crypto.

En 3023, le prix du bitcoin est toujours aussi instable — en tout cas, c’est ce que prévoit Futurama. La série de science-fiction, qui suit les aventures de Fry, un humain cryogénisé en 1999 et décongelé dans les années 3000, a consacré son dernier épisode, le 3e de la saison 11, au bitcoin. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que Futurama a une vision très drôle du futur des crypto-monnaies.

L’épisode commence lorsque le professeur Farnsworth annonce à tout le monde une terrible nouvelle : il a investi tout son argent dans du bitcoin, juste avant que le prix de ce dernier ne s’écroule. Dans la panique, il a tout revendu, perdant énormément d’argent — alors que, bien évidemment le prix du bitcoin vient tout juste de remonter et d’atteindre un nouveau record. Il va falloir que l’équipe trouve une solution rapidement pour récupérer l’argent, car le professeur est lourdement endetté auprès de la mafia des robots. Fry et les autres ont une idée toute trouvée : se lancer, eux aussi, dans le bitcoin.

Miner des crypto-monnaies au Far West

Dans le futur, le minage de crypto-monnaies n’est pas une entreprise si moderne que cela, selon la série. En effet, tous les mineurs de la planète se sont lancés dans une course au Thalium, un métal très rare trouvable en grande quantité dans l’Ouest américain. Or, comme « le moindre watt d’électricité » est réservé aux ordinateurs de minage, le reste de la population doit vivre sans. C’est donc un véritable retour au Far West que font nos personnages, avec tous les clichés associés à la période. « C’est la loi de la jungle aux pays des cryptos », indique d’ailleurs Leela.

Ils arrivent en calèche à Doge City (nommé d’après la célèbre crypto-monnaie Doge Coin), vont boire dans un saloon habillés en costume d’époque, se battent avec des hors-la-loi armés de pistolets… tous les poncifs du genre sont là — mais avec des cryptos en plus. Les humeurs de la tenancière du bar fluctuent en fonction de l’évolution du prix du bitcoin (donc, très souvent), les banques proposent de garder vos bitcoins pour vous, il est possible d’acheter un âne pour 12 millionièmes de bitcoin, un bandit essaye de braquer un convoi pour récupérer la clé USB sur laquelle se trouve des identifiants pour un porte-monnaie bitcoin, les mineurs sont comparés aux chercheurs d’or d’antan… c’est du grand n’importe quoi, comme souvent avec Futurama.

Sans spoiler l’intégralité du scénario, l’épisode joue surtout sur plusieurs blagues, qu’il répète tout du long : le minage de crypto-monnaie demande beaucoup d’énergie, et le prix du bitcoin fluctue toujours, près de 1 000 ans après sa création. Il y a bien sûr des piques envers l’écosystème : Leela et le professeur pensent ainsi que le bitcoin est « une arnaque pyramidale pour les bouseux ». Pour autant, ce ne sont pas des blagues foncièrement anti-crypto — il faut d’ailleurs s’y connaitre un petit peu pour comprendre toutes les blagues, notamment celle sur l’Ethereum.

Au final, ce crypto-land que l’épisode dépeint n’est pas si éloigné de la réalité. Entre toutes les tentatives d’arnaque, les hacks, les faillites de projet crypto et le succès mitigé des NFT, le monde des cryptos peut vraiment ressembler au Far West — les robots en moins.

