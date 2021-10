Vous n'êtes pas obligés de regarder Les Simpson en version remastérisée : il est possible d'activer une option pour visionner les épisodes en 4:3, dans leur version originale.

Vous êtes une ou un fan inconditionnel des Simpson ? Cette option vous sera forcément utile. Depuis plus d’un an, il est possible de visionner l’intégralité des saisons de la série animée sur Disney+, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD).

Or, au lancement du service de streaming par abonnement en avril 2020, des internautes ont réalisé que tous les épisodes étaient proposés dans un format unique, le 16:9. Malheureusement, cette présentation rectangulaire ne correspond pas à la manière dont les premières saisons des Simpson ont été produites : cette remastérisation coupe l’image et gâche certaines blagues.

Disney+ a toutefois su réagir rapidement en se procurant les versions originales des Simpson, puis les mettant à disposition de ses abonnés et abonnées quelques semaines plus tard. Depuis mai 2020, il vous est donc possible de choisir si vous souhaitez regarder les épisodes en 4:3 (et donc avoir des petites barres noires sur les deux côtés de l’écran) ou en 16:9 (un format qui remplit le « rectangle » des télévisions et ordinateurs actuels, mais coupe une partie des images).

Voici comment activer cette option.

Comment activer le « format original » des Simpson sur Disney+

Pour visionner les épisodes des Simpson en format 4:3 original, vous devez :

Ouvrir Disney+ ;

Cliquer sur la fiche de la série Les Simpson ;

Aller dans l’onglet « Détails » ;

» ; Puis désactiver le bouton « Format remastérisé »

C’est bon ! Vous n’avez plus rien à faire, les épisodes qui se lanceront seront disponibles dans leur format original.

Pourquoi l’image est-elle différente en 16:9 par rapport au 4:3 ?

Pour adapter les épisodes tournés en 4:3 à un format plus allongé, l’image subit des modifications : elle est « rognée » en haut et en bas, puis légèrement étirée. C’est pour cela que, dans les Simpson par exemple, les personnages ont tendance à avoir l’air plus empâtés dans la version 16:9.

Plus exactement, ce n’est pas l’image en 4:3 qui est rognée : les équipes en charge de la remasterisation récupèrent en fait les pellicules de tournage d’origine, qui contiennent les plans tournés avec un angle un peu plus large (en rose ci-dessous), et ce sont ces plans qui sont ensuite rognés :

À gauche et droite pour le format 4:3 ;

En haut et en bas, pour faire le format 16:9 ;

C’est ce que l’on a montré ci-dessous avec cette illustration des différents formats :

Les Simpson ne sont pas les seuls dans le cas : des séries comme Friends, par exemple, ont également subi une remastérisation de ce type dans les années 2000, qui laissait, elle, apparaître à l’écran des éléments censés être hors champ à l’origine.

En revanche, toutes les plateformes n’ont pas réagi comme Disney+. Netflix, par exemple, ne propose pas d’alternative pour la série Seinfeld, dont il a mis l’intégrale en ligne en octobre 2021 : certains épisodes sont mal dimensionnés (en 16:9), et il n’est pas possible d’activer un bouton pour les faire passer en 4:3.

