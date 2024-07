Lecture Zen Résumer l'article

Let me solo her, le joueur légendaire d’Elden Ring, a mis plus de trois heures à terrasser l’ultime boss de l’extension du jeu. Vous n’êtes pas seuls à souffrir.

« Le boss final me botte les fesses » : c’était le tweet de Let me solo her le 29 juin 2024. Ce joueur d’Elden Ring est connu pour avoir terrassé des milliers de fois Malenia en slip (l’un des pires boss du jeu). Il a résumé en une phrase le sentiment de beaucoup de personnes qui ont croisé le fer avec le dernier adversaire de Shadow of the Erdtree — l’extension disponible depuis le 21 juin.

Let me solo her a fini par obtenir la victoire, comme l’indique PC Gamer dans un article publié le 30 juin. Mais il a quand même fallu du temps à l’un des joueurs les plus doués d’Elden Ring pour battre l’ennemi dont nous tairons l’identité. Il a concrètement eu besoin de trois heures. Son exploit a été diffusé en direct sur YouTube (on peut le revoir en se rendant à cette adresse), La veille, ses essais, diffusés aussi, n’avaient été que des échecs.

Let Me Solo Her, sur son trône à la fin d’Elden Ring. // Source : Twitter Let Me Solo Her

Oui, l’ultime boss d’Elden Ring est atrocement difficile

« J’ai battu le boss final », se réjouit Let me solo her dans un tweet publié le 30 juin. Quelques jours auparavant, il avait réalisé un sondage pour demander à sa communauté ce qu’elle pensait de la difficulté de Shadow of the Erdtree. « Après plus de 37 000 votes, 75 % des gens pensent que le DLC est dur, mais une bonne majorité estime qu’il est dur d’une bonne façon, ce avec quoi je suis d’accord. S’acharner pour se dépasser face à des boss redoutables est la raison pour laquelle on adore le genre soulsborne », révèle-t-il.

Il n’empêche, certains boss de l’extension d’Elden Ring sont une vraie plaie — tel que l’avait promis FromSoftware (qui a volontairement menti sur d’autres éléments). Comme Shadow of the Erdtree sera l’unique contenu additionnel du RPG, les développeurs japonais ont poussé certains curseurs à fond. Les amatrices et amateurs de défi en ont donc pour leur argent, au grand dam de certains qui pensent que Shadow of the Erdtree va un peu trop loin.

Les difficultés de Let me solo her pourraient décourager d’autres joueurs. Véritable héros de la communauté, il a passé ces dernières années à devenir un spécialiste de Malenia — adversaire capable de se soigner et qui dispose d’un enchaînement de coups difficile à esquiver. Il est devenu un soutien pour celles et ceux qui n’arrivaient pas à la battre. Ses services ont même été reconnus par FromSoftware et Bandai Namco, qui lui ont envoyé une épée en guise de trophée. Il pourrait prochainement devenir Let me solo him, en se focalisant sur Messmer (qui n’est pas le boss final).

