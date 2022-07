Let Me Solo Her, véritable légende de la communauté Elden Ring, a reçu un cadeau de la part de Bandai Namco et FromSoftware. Le joueur vient tout juste de battre Malenia pour la 2 000e fois.

Let Me Solo Her existe-t-il toujours ? Ce joueur, connu pour jouer en slip et avec une jarre sur la tête, est une icône de la communauté Elden Ring. Ces derniers mois, il s’est donné une mission : aider les autres à battre Malenia, l’une des ennemies les plus difficiles à battre. Et il n’a toujours pas pris sa retraite, « Comme beaucoup de gens me le demandent, ou pensent que je suis à la retraite, je suis heureux de vous dire que ce n’est pas le cas. J’ai perdu le compte, mais j’en suis à plus de 2 000 victoires face à Malenia », indique-t-il, cité par The Gamer le 5 juillet. Ses exploits lui ont valu un joli cadeau de la part de Bandai Namco et FromSoftware — montré dans un tweet publié le 6 juillet.

Le studio et l’éditeur, qui suivent visiblement leur communauté de très près, ont envoyé une récompense à Let Me Solo — le genre de récompense que beaucoup lui envieront. Dans une jolie boîte, il a découvert un portrait de Malenia en bois, des félicitations avec un dessin de son personnage (adressées pour la barre des 1 000 victoires, franchie en mai), une carte de l’Entre-Terre et… une épée. Let Me Solo avait déjà reçu des cadeaux de la part des autres, comme des figurines à son effigie.

Thank you @BandaiNamcoUS and @ELDENRING for giving me this gift and congratulating me for being #LetMeSoloHer . I can still remember my first experience with the soulsborne series and almost quitting because of Iudex Gundyr in Dark souls 3. I'm glad I persisted and (1/3) pic.twitter.com/w2FF77HRnO — KleinTsuboi (@TsuboiKlein) July 6, 2022

La légende d’Elden Ring est toujours intacte

C’est une sacrée reconnaissance pour Let Me Solo Her, qui est d’une aide précieuse pour nombre de joueuses et joueurs bloqués devant Malenia (un boss optionnel, certes). Dans son message de remerciements à Bandai Namco et FromSoftware, il rappelle ce qui l’a motivé à entreprendre un tel objectif : un affrontement dans Dark Souls III.

Son expérience avec les jeux — exigeants — du studio japonais aurait pu tourner court. « J’ai presque arrêté à cause de Ludex Gundyr dans Dark Souls III. Je suis heureux d’avoir persisté et d’apprécier les jeux désormais, car la communauté est l’une des plus passionnées que je n’ai jamais vue, je suis fier d’en faire partie. » Ludex Gundyx est le premier boss de Dark Souls III, dont Let Me Solo Her a pu triompher grâce aux astuces des autres. Il est vrai qu’il y a une émulation autour des titres développés par FromSoftware : elle pousse les plus motivés à se surpasser pour voir le générique de fin.

Let Me Solo Her, héros de la communauté Elden Ring // Source : IGN

On rappelle qu’avant de dominer Malenia dans Elden Ring, il a connu des dizaines et des dizaines d’échecs. Aujourd’hui, il maîtrise le face-à-face comme personne. En matière de résilience, d’acharnement et de patience, Let Me Solo est une source d’inspiration pour beaucoup. Certains en ont carrément fait un mod.