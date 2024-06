Lecture Zen Résumer l'article

Pour accéder au DLC d’Elden Ring, intitulé Shadow of the Erdtree, il faut notamment battre Mohg. Problème ? Plus de la moitié des joueuses et des joueurs n’ont pas réalisé cette étape.

« Il vous reste moins de deux semaines pour vous préparer » : dans un tweet publié le 11 juin, Bandai Namco a mis un petit coup de pression aux joueuses et aux joueurs d’Elden Ring. Nombre d’entre eux sont actuellement dans l’incapacité d’accéder à l’extension Shadow of the Erdtree, disponible à compter du 21 juin.

Pour jouer au DLC, il sera nécessaire d’avoir terrassé deux boss : Radahn et Mohg. Le hic ? Les statistiques des trophées et succès, qu’on peut débloquer en jouant, révèlent que beaucoup de propriétaires d’Elden Ring n’ont pas battu Mohg. C’est pourtant depuis son palais qu’on se lance dans Shadow of the Erdtree, en étant téléporté dans une région inédite baptisée le Royaume des ombres.

Moins de 40 % des joueurs d’Elden Ring ont battu Mohg

« Il y a un succès sur Steam pour avoir battu Mohg. Boss que vous devez battre pour le DLC. 37,8 % des joueurs Steam l’ont débloqué. Ce qui signifie que 62,2 % des joueurs Steam qui possèdent Elden Ring ne pourront pas… joueur au DLC », indique le créateur de Cohh Carnage (1,6 million d’abonnés sur Twitch) dans un tweet publié le 11 juin. On rappelle qu’Elden Ring est disponible depuis plus de deux ans.

Sur PlayStation, c’est encore pire : l’application montre que 34,7 % des joueuses et des joueurs, seulement, se sont débarrassés de Mohg. Sur Xbox ? La statistique est encore plus famélique, comme le souligne The Gamer : on tombe à 22,98 %. Cela laisse quand même beaucoup de personnes sur le carreau, et on se demande si conditionner l’accès au DLC à ce boss était une bonne idée de la part de FromSoftware. Certains risquent d’avoir une surprise désagréable s’ils ont dépensé 40 € dans l’extension sans savoir qu’ils ne pourront pas y jouer immédiatement — voire du tout.

Le fait est que Mohg est un boss totalement optionnel, qui se trouve dans une zone assez difficile d’accès (même s’il existe un chemin rapide). On n’a pas besoin de le battre pour terminer l’histoire principale. Pour ne rien arranger, il s’agit d’un adversaire particulièrement coriace, capable de vous tuer en quelques coups grâce à ses techniques basées sur le saignement. Il n’est pas aussi fort que Malenia, mais a des arguments pour dissuader de l’affronter.

Vous voulez battre Mogh ? N’hésitez pas à consulter notre guide pour l’atteindre.

