Lecture Zen Résumer l'article

Maintenant que Shadow of the Erdtree, le DLC d’Elden Ring, est disponible, on peut affirmer que FromSoftware a menti à son sujet. Et, sur plusieurs points.

FromSoftware a menti à propos de Shadow of the Erdtree, première et seule extension d’Elden Ring. Mais ce n’est pas forcément négatif, bien au contraire. Il s’avère que le DLC, vendu 40 € (qui nécessite le jeu de base), est bien plus massif que ce qu’affirmait le studio japonais. Hidetaka Miyazaki, le directeur du jeu, a minimisé le contenu, ce qui rend la surprise d’autant plus impactante pour les joueuses et les joueurs avides d’exploration.

Avant le lancement d’Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Hidetaka Miyazaki indiquait par exemple qu’il y aurait « une dizaine de boss » à combattre. Après avoir joué entre 15 et 20 heures au DLC, je peux confirmer qu’il y en a en réalité plusieurs dizaines (78, a priori). Dans le jeu, on considère qu’un ennemi est un boss quand sa barre de vie apparaît en bas de l’écran — mais peut-être que l’intéressé parlait uniquement des ennemis majeurs. Dans tous les cas, l’adversité est grande dans Shadow of the Erdtree.

Nécrolimbe est la première zone d’Elden Ring. // Source : Capture PS5

La carte du DLC d’Elden Ring est immense

Autre mensonge d’Hidetaka Miyazaki : il a souvent comparé la taille du Royaume des ombres (la région introduite par Shadow of the Erdtree) à la toute première zone du jeu de base (intitulée Nécrolimbe). Le Royaume des ombres s’avère en réalité bien plus immense. C’est ce qu’indique par exemple le compte Twitter spécialisé, Elden Ring News, dans une capture publiée le 22 juin.

Un autre internaute, GilliamYaeger, s’est amusé à superposer les deux cartes — celle du jeu de base et celle du DLC — en partageant le résultat étonnant sur Reddit. Premier point : on se rend compte que le Royaume des ombres s’imbrique plutôt bien dans l’Entre-Terre (tout au moins à certains endroits). Deuxième point : on peut mieux comparer le Royaume des ombres et Nécrolimbe, ce qui infirme les propos d’Hidetaka Miyazaki.

Le Royaume des ombres. // Source : Capture PS5

On rappellera par ailleurs que FromSoftware a énormément travaillé sur la densité et la verticalité dans le Royaume des ombres, avec plusieurs zones composées de couches de décors à explorer. Ce point appuie un peu plus la variété et l’immensité des lieux. En comparaison, Nécrolimbe est bien plus simpliste dans son architecture. Le Royaume des ombres est ainsi rempli de secrets et de passages dérobés.

En revanche, il y a une chose sur laquelle FromSoftware n’a pas menti : la difficulté. À tel point que plusieurs joueuses et joueurs prennent la parole pour s’en plaindre. Les développeurs ont déjà fait un premier pas en rééquilibrant les nouveaux éléments de progression, tandis qu’il existe des mods pour baisser le challenge (sur la version PC uniquement).

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.