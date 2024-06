Lecture Zen Résumer l'article

Alors que Squeezie a appelé à voter aux législatives de 2024 et à faire front contre l’extrême droite, Tibo InShape a pris une autre posture. S’il plaide pour utiliser le droit de vote, qu’il qualifie aussi de devoir, le vidéaste a préféré se retrancher derrière la neutralité politique.

Le contraste est saisissant. Et c’est peut-être un élément qui séparera un peu plus Squeezie de Tibo InShape. Alors que le premier est finalement sorti de sa réserve pour appeler la jeunesse à s’opposer à l’extrême droite lors des élections législatives de 2024, via une publication sur Instagram, le second a choisi de rester neutre.

Quelques heures après le message de Squeezie, Tibo InShape a publié un message en story sur Instagram appelant à la réconciliation entre toutes les formations politiques et à appeler, en creux, à respecter la diversité des opinions qui peuvent s’exprimer. Un message qui aura aussi une immense visibilité, car Tibo est suivi par 9,6 millions d’individus.

Le message de Tibo InShape. // Source : Capture d’écran

« Ce n’est pas en s’insultant les uns les autres […] que cela va faire bouger les choses. Apprenons à nous parler et à nous écouter pour essayer de se comprendre, de se faire évoluer et d’avancer vers un monde plus tolérant et bienveillant. Nous avons tous une histoire de vie et un parcours différent qui influencent nos choix de vote », a-t-il écrit.

Le vote, un acte « libre, personnel et anonyme »

Le vidéaste, spécialisé dans les contenus sportifs et humoristiques, et suivi sur YouTube par 20 millions d’internautes, a également argué que le vote est un acte « libre, personnel et anonyme. » Une façon pour lui de défendre son choix de garder secrètes ses convictions politiques, là où d’autres stars du net ont préféré exprimer leur positionnement.

Ces sorties publiques ont d’ailleurs valu des critiques de la part de Tibo InShape. « Si vous attendez de la part d’un créateur de contenu qu’il lise les programmes à votre place et vous incite à choisir un camp, alors vous mélangez tout. Vous êtes en âge de voter, et donc de faire vos propres choix en accord avec vos convictions, vos besoins et vos croyances. »

La prise de parole de Tibo InShape a, sans grande surprise, attiré son lot de messages de soutien, mais aussi de reproches. Mister MV, qui diffuse des contenus en lien sur les jeux vidéo sur Twitch, a vertement critiqué la story, en l’analysant comme un message pour dire : « Je vote RN, mais j’assume pas trop. »

Dans les faits, Squeezie a également reçu des réactions contrastées. S’il a reçu beaucoup de félicitations, des critiques ont par ailleurs émergé. « On lui demande juste de nous divertir, pas d’ouvrir sa gueule sur des sujets non maîtrisés », peut-on lire sur Twitter. Une manière de renvoyer les créateurs de contenus au simple rôle de bouffons divertissants.

Signe de l’énorme influence de Squeezie, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national et tête de liste aux élections européennes, a jugé bon de riposter sur Instagram. Cela, en imitant la forme du message de Squeezie pour rejeter ses allégations, et en tentant de le « troller » avec des références propres à Internet et aux jeux vidéo.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !