Chaque jour, Numerama vous recommande un film ou une série, à voir en streaming. Pour fuir le blues de la fin du week-end, en ce dimanche 19 février 2023, nous vous proposons de rire avec le duo du Palmashow devant Les Vedettes, sur OCS.

Le film Les Vedettes sur OCS, une comédie aussi fun que musicale

Vous avez passé des heures sur YouTube à (re)voir les sketchs du Palmashow depuis le début des années 2010 ? Vous connaissez par cœur les paroles d’Under Seventeen, La Chienlit ou Ça m’vénère, parmi leurs meilleures parodies musicales ? On vous comprend, et on vous conseille alors fortement de prolonger l’expérience en visionnant Les Vedettes, leur deuxième film avec le réalisateur Jonathan Barré, après La Folle Histoire de Max et Léon (2016).

Cette fois, le duo s’installe dans les bottes et les baskets ringardes de Stéphane et Daniel, deux vendeurs d’électroménager. Ensemble, ils vont tout tenter pour participer à leur jeu télévisé préféré, Le Prix à tout Prix. Et au passage, Daniel espère bien relancer sa carrière musicale, sous le nom de Simplement Dan…

Les Vedettes // Source : Légende films / Blagbuster / Gaumont / TF1 Films Production / C2M Productions

Si vous connaissez un peu l’humour du Palmashow, vous savez ce qu’il vous attend : des parodies savoureuses de programmes télé familiers, des blagues au timing impeccable et des personnages que l’on n’aurait même pas imaginé inventer, mais qui résonnent si fort avec ceux que l’on côtoie dans la vie réelle. Simplement Dan est ainsi tout simplement hilarant, accompagné de l’insupportable Stéphane, qui connaît par cœur tous les catalogues d’électroménager.

Si vous souhaitez vous évader avec une comédie sans prise de tête en ce dimanche 19 février 2023, vous tenez vraiment le programme parfait. Et si vous avez encore des doutes, on vous laisse vous délecter du clip de Besoin de chanter, avant d’apprécier la suite dans Les Vedettes, à voir sur OCS.

À voir si vous avez aimé : La Folle Histoire de Max et Léon ; Mandibules ; Comment c’est loin ; La Tour Montparnasse Infernale

À voir si vous cherchez : comédie française ; humour ; gags ; sans prise de tête ; losers agaçants mais attachants ; parodie ; devenir célèbre (ou pas) ; les blagues du Palmashow sur grand écran ; jeu télé ; duo improbable ; débrancher son cerveau ; musique ; road-trip ; garder une musique en tête pendant des jours ; devenir chanteur comme Simplement Dan

